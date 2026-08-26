Nuovi iPhone 18 e primo pieghevole: annuncio il 9 settembre

Dopo l’antipasto con Mac mini e Mac Studio, gli utenti potranno vedere la “portata principale” il 9 settembre. Questa è la data scelta da Apple per l’evento più atteso dell’anno. L’azienda di Cupertino annuncerà i nuovi iPhone 18 di fascia alta e il primo iPhone pieghevole. Potrebbero essere svelati anche nuovi smartwatch e auricolari wireless (non quelli con fotocamere).

Quali prodotti annuncerà Apple?

La prima novità dell’evento sarà il presentatore. Sul palco dello Steve Jobs Theater non ci sarà Tim Cook. Dopo 15 anni lascerà il posto di CEO a John Ternus. Nell’invito ricevuto dalla stampa specializzata e sul sito è scritto “Surprise and shine” (in Italia è stato tradotto con “L’alba di nuove sorprese“).

Surprise and shine! It’s almost time for the #AppleEvent, on Wednesday, September 9! pic.twitter.com/SLkIcNmLwP — Greg Joswiak (@gregjoz) August 26, 2026

La prima sorpresa sarà ovviamente il primo iPhone pieghevole di Apple (che potrebbe essere chiamato iPhone Ultra). L’azienda di Cupertino entrerà quindi nel mercato dominato da Samsung. Gli altri due protagonisti dell’evento saranno iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max con chip più veloce, miglioramenti per le fotocamere e maggiore autonomia. Gli altri smartphone (iPhone 18, iPhone Air 2 e iPhone 18e) verranno annunciati all’inizio del 2027.

Molto probabile anche il debutto di Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 e AirPods 5. Altre sorprese potrebbero essere nuovi Apple TV, HomePod mini e soprattutto l’atteso Home Hub (smart display). L’evento del 9 settembre verrà trasmesso a partire dalle ore 10:00 (le 19:00 in Italia). Potrà essere seguito sul sito Apple, sul canale YouTube e tramite app Apple TV.