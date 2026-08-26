Come insegnare a ChatGPT con la registrazione dello schermo

Compilare il solito rapporto settimanale o preparare un invito del calendario con le impostazioni di sempre, sono operazioni che si eseguono in automatico. Le dita sanno dove cliccare prima che il cervello formuli il pensiero. Ma se si dovesse scrivere in un prompt, articolare quei passaggi impliciti richiederebbe più tempo di quanto ne serve per eseguirli.

ChatGPT ha risolto il problema. Invece di chiedere di spiegare, chiede di mostrare. La funzione di registrazione e riproduzione permette al chatbot di osservare mentre si esegue un compito sullo schermo del computer, catturare ogni passaggio, compresi quei piccoli dettagli che non si penserebbero mai di includere in un prompt, e trasformare il tutto in una competenza riutilizzabile che può essere richiamata ogni volta che serve.

Quello che si ottiene è un’automazione bella e pronta, che include quando usare il flusso di lavoro, quali informazioni servono per avviarlo, quali passaggi seguire e come verificare che tutto sia andato per il verso giusto.

Come funziona la registrazione dello schermo

La funzione è disponibile sull’applicazione per computer di ChatGPT. Si seleziona la modalità di lavoro, si accede alla sezione dei componenti aggiuntivi, si clicca sul segno “+” e si sceglie la registrazione di una competenza. ChatGPT propone un prompt di partenza che si può modificare prima di iniziare.

Si concede il permesso di registrare, si esegue il compito come al solito e quando si è finito si interrompe la registrazione. ChatGPT analizza il flusso di lavoro e prepara la competenza. A quel punto si analizza il risultato, si indicano gli eventuali punti interpretati in modo errato e si aggiungono le regole necessarie per prendere decisioni che non erano desumibili dalla sola osservazione.

7 compiti da insegnare a ChatGPT

1.Compilare una nota spese

Esempio di prompt: Ti mostro come compilo una nota spese. Osserva come nomino la spesa, seleziono la categoria, allego la ricevuta e compilo i campi obbligatori. Trasforma il processo in una competenza riutilizzabile. Ogni volta che vorrò inserire una nuova spesa, chiedimi di verificare l’importo, la categoria e la ricevuta allegata prima di procedere.

Una nota: durante la registrazione meglio usare un esempio che non contenga numeri di conto o altri dati sensibili.

2. Preparare il rapporto periodico

Prompt: Ti mostro come scarico e organizzo questo rapporto ricorrente. Osserva l’intervallo di date che seleziono, i filtri che applico, come rinomino il file e dove lo salvo. Crea una competenza che chieda il nuovo periodo di riferimento prima di ripetere il flusso di lavoro.

Questo è il caso perfetto per mostrare anziché spiegare, si regola un filtro o si rinomina una colonna senza trattarlo come un passaggio separato, e ChatGPT lo coglie comunque.

3. Creare inviti del calendario:

Prompt: Ti mostro come creo un invito del calendario. Osserva la durata tipica delle mie riunioni, come formatto il titolo, come scrivo la descrizione, come imposto il luogo, le mie preferenze per le videochiamate e le impostazioni dei promemoria. Trasforma tutto in una competenza riutilizzabile, ma chiedi sempre la mia approvazione su partecipanti, data e orario prima di inviare l’invito.

L’approvazione finale è fondamentale, la competenza deve velocizzare la creazione degli inviti senza rischiare di invitare la persona sbagliata perché due contatti hanno lo stesso nome.

4. Pubblicare un contenuto

Prompt: Ti mostro come pubblico questo contenuto. Osserva dove carico il file, come formatto titolo e descrizione, quali categorie e impostazioni di visibilità seleziono e i controlli che faccio prima di pubblicare. Crea una competenza riutilizzabile che chieda il nuovo file, il titolo e la descrizione ogni volta, e non pubblicare nulla finché non ho approvato le impostazioni finali.

Lo stesso prompt funziona per articoli, episodi di podcast, comunicazioni e contenuti per i social — basta cambiare la piattaforma durante la registrazione.

5. Creare un’attività nel sistema di gestione progetti

Prompt: Ti mostro come creo un’attività per il mio team. Osserva il formato del titolo, le etichette, la priorità, il responsabile, la descrizione e i criteri di accettazione. Crea una competenza che chieda i dettagli dell’attività e poi mostri il risultato completo per l’approvazione prima di crearla.

6. Organizzare i file scaricati

Prompt: Osserva come rinomino e organizzo questi file scaricati. Impara la convenzione di denominazione, identifica la cartella giusta e scopri quali file devono restare dove sono. Crea una competenza riutilizzabile che mostri un’anteprima del nome e della destinazione suggeriti per ogni file prima di spostarlo.

Per le prime esecuzioni è consigliabile procedere con pochi file alla volta: correggere un file spostato nella cartella sbagliata è più complicato che correggere un campo in un modulo.

7.Preparare un docu mento per la revisione

Prompt: Ti mostro come preparo un documento per la revisione. Osserva come rinomino il file, come lo esporto, dove lo salvo e come preparo il messaggio di accompagnamento. Crea una competenza riutilizzabile che mi chieda a chi è destinato il documento e aspetti la mia approvazione prima di condividerlo o inviarlo.

Come ottenere risultati migliori

Tre accorgimenti fanno la differenza. Il primo: la registrazione deve essere breve e concentrata su un singolo compito. Non è il momento di accumulare più operazioni in una sessione. Il secondo: prima di iniziare, dire a ChatGPT quali dettagli cambieranno la prossima volta, le date del rapporto, il file da caricare, i partecipanti alla riunione. Il terzo: chiudere qualsiasi finestra contenente informazioni che non si vogliono includere nella registrazione, perché ChatGPT osserva tutto ciò che appare sullo schermo.

Una volta creata la competenza, rivedere la registrazione è essenziale. È l’occasione per aggiungere le regole non scritte, le convenzioni di denominazione e le eccezioni che esistono nella vostra testa, ma che nessuna registrazione può catturare automaticamente.

La funzione è pensata per chiunque si sia mai trovato a pensare “ci metterei più tempo a spiegarlo che a farlo”. Adesso basta farlo, una volta, e il chatbot si occupa del resto.