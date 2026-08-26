Claude Cowork condivide la memoria con Claude Chat

Anthropic ha annunciato un’importante novità che semplificherà l’uso dell’agente AI. Claude Cowork condivide ora la memoria con Claude Chat, quindi non sarà più necessario fornire nuovamente le stesse informazioni. Ovviamente è possibile ripristinare il funzionamento precedente in qualsiasi momento.

Claude non salva dati personali e sensibili

Gli utenti possono sfruttare la memoria di Claude Chat per conservare informazioni e interessi personali. Durante una conversazione è possibile usare il contesto precedente o semplicemente continuare dal punto in cui era stata interrotta. Ora Claude Cowork, l’agente AI che esegue svariati compiti in autonomia, può accedere alla stessa memoria. Ciò significa che può usare le informazioni salvate per completare un’attività. Gli output di Cowork saranno accessibili in Chat.

Anthropic ha annunciato altre utili novità che riguardano la memoria. Claude aggiunge ora gli argomenti alla memoria durante la chat, invece di riassumere le conversazioni al termine. L’utente può mettere in pausa la memoria o reimpostarla in qualsiasi momento.

Tutto ciò che Claude ricorda è contenuto in un elenco nella sezione “Argomenti in memoria“, dove è possibile leggere, modificare o eliminare le singole voci. È possibile ad esempio correggere un nome che verrà usato in ogni conversazione successiva al posto di quello sbagliato.

Per impostazione predefinita, Claude non memorizza argomenti relativi a questioni personali o sensibili, come salute, razza, etnia, convinzioni religiose, politica, identità di genere e simili. L’utente può eventualmente attivare la relativa opzione e vedrà un avviso ogni volta che Claude salva questi argomenti in memoria.

A prescindere dalla scelta dell’utente, Claude non salverà mai dati troppo sensibili, come numeri identificativi (sicurezza sociale, documenti di identità e simili), precedenti penali o status di immigrazione. La memoria è attiva per impostazione predefinita su web, mobile e desktop per gli utenti Free, Pro e Max (il salvataggio di argomenti sensibili è disattivato).