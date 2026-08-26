SpaceX spenderà 100 miliardi per lo spazioporto in Louisiana

SpaceX ha annunciato un investimento di 100 miliardi di dollari per la costruzione di uno spazioporto in Louisiana. Sarà il secondo sito di lancio dell’azienda di Elon Musk e il quinto in generale. Verrà utilizzato per le missioni Starship a partire dal 2029, tra cui quelle per portare in orbita i satelliti Starlink e i data center Starmind. Intanto sono terminati i lanci dei satelliti con il Falcon 9 da Cape Canaveral.

SpaceX costruirà una seconda Starbase in Louisiana

SpaceX utilizza attualmente quattro siti di lancio. Uno è quello di sua proprietà a Starbase in Texas con due pad di lancio, usati per i razzi Starship. Gli altri tre sono del governo statunitense: Cape Canaveral Space Force Station (LC-40) e Kennedy Space Center (LC-39A) in Florida, Vandenberg Space Force Base (LC-4E) in California. Vengono utilizzati per le missioni con i razzi Falcon 9 e Falcon Heavy.

L’azienda di Elon Musk costruirà un secondo sito di lancio a Vermilion Parish in Louisiana. Coprirà una superficie di circa 125.000 acri (oltre 500 kmq), quindi sarà molto grande di Starbase in Texas (circa 1,4 Kmq). Nel video pubblicato su X si possono vedere almeno cinque pad di lancio.

Introducing Starbase, Louisiana – a high-cadence launch site that will enable Starship to open a pathway to the stars for humanity. Thank you to @LAGovJeffLandry and the great people of Louisiana for all of their support as we work together on this audacious project →… pic.twitter.com/hq308hvg2g — SpaceX (@SpaceX) August 25, 2026

Sarà un vero e proprio spazioporto autosufficiente. Oltre alle torri di lancio verranno realizzate tutte le strutture necessarie per la produzione di propellente, generazione di elettricità e manutenzione dei veicoli spaziali. SpaceX potrà lanciare decine di Starship al giorno (migliaia all’anno). La costruzione inizierà nel 2027. I primi lanci sono previsti nel 2029. Il governatore della Louisiana (Jeff Landry) ha confermato l’investimento da 100 miliardi di dollari e la creazione di 3.000 posti di lavoro.

Prossime missioni Starlink solo dalla California

Ieri mattina (pomeriggio in Italia) sono stati portati in orbita altri 29 satelliti Starlink con il razzo Falcon 9. Si tratta dell’ultimo lancio effettuato dalla Cape Canaveral Space Force Station. I prossimi verranno effettuati dalla Vandenberg Space Force Base.

Come specificato da un dirigente di SpaceX, il sito di lancio in California verrà utilizzato solo per lanciare i satelliti Starlink di terza generazione con Starship. Elon Musk ha comunicato che, quando Starship volerà in maniera affidabile, le risorse verranno spostate sui lanci del nuovo razzo, quindi il Falcon 9 andrà in pensione (SpaceX non accetta più ordini oltre il 2028).