 SpaceX vuole lanciare altri 100.000 satelliti Starlink
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SpaceX vuole lanciare altri 100.000 satelliti Starlink

SpaceX ha chiesto alla FCC l'autorizzazione per il lancio di 100.000 satelliti Starlink di terza generazione che offriranno prestazioni superiori a 1 Gbps.
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SpaceX ha chiesto alla FCC (Federal Communications Administration) degli Stati Uniti l’autorizzazione per il lancio di 100.000 satelliti Gen3 della costellazione Starlink. Nei documenti inviati all’agenzia governativa viene sottolineata la necessità di incrementare le prestazioni per soddisfare la crescente domanda di intelligenza artificiale. All’inizio dell’anno, l’azienda di Elon Musk ha ottenuto l’autorizzazione per il lancio di 7.500 satelliti Gen2.

Velocità superiore a 1 Gbps

La costellazione Starlink è attualmente formata da circa 10.800 satelliti. Il lancio più recente (24 satelliti) è avvenuto l’11 luglio. A partire da luglio 2023, SpaceX lancia esclusivamente satelliti v2 mini con i razzi Falcon 9. Quelli di seconda generazione (Gen2) dovrebbero essere circa 30.000. Operano ad un’altitudine compresa tra 339,5 e 614 Km. Utilizzeranno frequenze in banda Ku, Ka, V, E e W per offrire connettività (fissa e mobile) fino a 1 Gbps.

Per lanciare i satelliti di terza generazione (v3 o Gen3) servirà il razzo Starship (20 satelliti verranno rilasciati durante il 13esimo volo di test). SpaceX aveva comunicato che questi satelliti consentiranno di raggiungere una velocità in download fino a 1 Tbps (1.000 Gbps).

Nei documenti inviati alla FCC per chiedere l’autorizzazione al lancio di 100.000 satelliti Gen3 è scritto che forniranno prestazioni “multi-gigabit” e “ultra low-latency”. Ecco perché verranno posizionati in orbite più basse rispetto a quelli di seconda generazione, ovvero tra 323 e 477,5 Km di altitudine (Very Low Earth Orbit). Oltre che le frequenze in banda Ku, Ka, V, E e W sfrutteranno anche quelle in banda D tra 122,5 e 275 GHz.

Come detto, i satelliti Gen3 verranno portati in orbita dai razzi Starship, in quanto sono molto più grandi e pesanti di quelli Gen2 (circa 800 Kg). Hanno una massa tra 2.000 e 2.500 Kg. È più ampia anche la superficie dei pannelli solari (300-400 mq contro 116 mq). Ciò potrebbe causare un aumento delle interferenze per le osservazioni astronomiche, oltre a maggiori rischi di collisioni. SpaceX afferma che ci saranno importanti benefici per i cittadini statunitensi.

Fonte: Space.com

Pubblicato il 13 lug 2026

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Luca Colantuoni
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13 lug 2026
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