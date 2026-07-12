Anche la Cina ha un razzo riutilizzabile come SpaceX

La China Aerospace Science and Technology Corporation ha completato con successo la missione inaugurale del razzo Long March 10B. Per la prima volta è stato recuperato lo stadio inferiore con una particolare tecnica che permette di ridurre il peso e quindi aumentare la capacità di carico. È la terza azienda nel mondo a raggiungere questo obiettivo, dopo SpaceX e Blue Origin.

Sistema net-capture per Long March 10B

Il razzo Long March 10B (Changzheng 10B o CZ-10B) è stato lanciato alle ore 6:15 italiane del 10 luglio dal Wenchang Commercial Space Launch Site sulla Hainan Island. Il primo stadio ha sette motori alimentati con cherosene e ossigeno liquido, mentre il secondo stadio ha un motore alimentato con metano e ossigeno liquido. Mentre il secondo stadio portava in orbita un satellite (CX-26), il primo stadio rientrava sulla Terra, come si può vedere nel video:

SpaceX è stata la prima azienda a recuperare lo stadio inferiore o booster del razzo Falcon 9 nel 2015. In questo caso atterra su una nave drone (alcune volte sulla terraferma) con i suoi quattro piedi. Un sistema simile viene utilizzato da Blue Origin per il suo razzo New Glenn. Starship è invece interamente riutilizzabile, in quanto i due stadi vengono catturati al volo con le “braccia” della torre di lancio (Mechazilla). Finora è stato catturato solo il primo stadio.

Anche lo stadio inferiore del razzo Long March 10B è stato catturato al volo, ma sfrutta un sistema differente, noto come net-capture.

La cattura viene effettuata da una rete di cavi che si avvicinano al primo stadio con l’aiuto di quattro LiDAR posizionati negli angoli della struttura montata sulla nave di recupero. Nella parte superiore dello stadio ci sono quattro uncini che si agganciano ai cavi.

Close-up stage capture footage of the CZ-10B from the cable net barge. via https://t.co/ulR7uRDRBC pic.twitter.com/1hmDOq5WN2 — Ace of Razgriz (@raz_liu) July 11, 2026

Long March 10B verrà utilizzato per portare satelliti in orbita o per missioni cargo verso la stazione spaziale Tiangong. La versione più grande con tre stadi (Long March 10) porterà lander e astronauti sulla Luna (forse entro il 2030).