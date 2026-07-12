 Anche la Cina ha un razzo riutilizzabile come SpaceX
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Anche la Cina ha un razzo riutilizzabile come SpaceX

Il primo stadio del Long March 10B è stato catturato al volo con una rete di cavi, quindi anche la Cina ha un razzo parzialmente riutilizzabile.
Anche la Cina ha un razzo riutilizzabile come SpaceX
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Il primo stadio del Long March 10B è stato catturato al volo con una rete di cavi, quindi anche la Cina ha un razzo parzialmente riutilizzabile.
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La China Aerospace Science and Technology Corporation ha completato con successo la missione inaugurale del razzo Long March 10B. Per la prima volta è stato recuperato lo stadio inferiore con una particolare tecnica che permette di ridurre il peso e quindi aumentare la capacità di carico. È la terza azienda nel mondo a raggiungere questo obiettivo, dopo SpaceX e Blue Origin.

Sistema net-capture per Long March 10B

Il razzo Long March 10B (Changzheng 10B o CZ-10B) è stato lanciato alle ore 6:15 italiane del 10 luglio dal Wenchang Commercial Space Launch Site sulla Hainan Island. Il primo stadio ha sette motori alimentati con cherosene e ossigeno liquido, mentre il secondo stadio ha un motore alimentato con metano e ossigeno liquido. Mentre il secondo stadio portava in orbita un satellite (CX-26), il primo stadio rientrava sulla Terra, come si può vedere nel video:

SpaceX è stata la prima azienda a recuperare lo stadio inferiore o booster del razzo Falcon 9 nel 2015. In questo caso atterra su una nave drone (alcune volte sulla terraferma) con i suoi quattro piedi. Un sistema simile viene utilizzato da Blue Origin per il suo razzo New Glenn. Starship è invece interamente riutilizzabile, in quanto i due stadi vengono catturati al volo con le “braccia” della torre di lancio (Mechazilla). Finora è stato catturato solo il primo stadio.

Anche lo stadio inferiore del razzo Long March 10B è stato catturato al volo, ma sfrutta un sistema differente, noto come net-capture.

Long March 10B Recovery System

La cattura viene effettuata da una rete di cavi che si avvicinano al primo stadio con l’aiuto di quattro LiDAR posizionati negli angoli della struttura montata sulla nave di recupero. Nella parte superiore dello stadio ci sono quattro uncini che si agganciano ai cavi.

Long March 10B verrà utilizzato per portare satelliti in orbita o per missioni cargo verso la stazione spaziale Tiangong. La versione più grande con tre stadi (Long March 10) porterà lander e astronauti sulla Luna (forse entro il 2030).

Fonte: Ars Technica

Pubblicato il 12 lug 2026

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Luca Colantuoni
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12 lug 2026
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