Starlink potrà lanciare altri 7.500 satelliti Starlink

La FCC (Federal Communications Commission) degli Stati Uniti ha approvato il lancio di altri 7.500 satelliti della costellazione Starlink. Fanno parte del gruppo dei quasi 30.000 satelliti di seconda generazione che SpaceX intende portare in orbita nei prossimi anni, inclusi quelli con connettività Direct to Cell.

Connettività fissa e mobile

L’azienda di Elon Musk aveva chiesto il permesso di lanciare 29.988 satelliti di seconda generazione. La FCC rilascerà le autorizzazioni in varie fasi. Il primo lotto da 7.500 satelliti era stato autorizzato oltre tre anni fa. Verranno posizionati alle altitudini di 525, 530 e 535 Km con inclinazioni di 53, 43 e 33 gradi, e useranno le frequenze in banda Ku e Ka. La FCC aveva dichiarato che tale decisione permetterà di garantire la sicurezza, limitare le interferenze e ridurre il numero dei detriti spaziali.

La commissione è ora guidata da Brendan Carr (nominato da Donald Trump), quindi è probabile che i permessi verranno rilasciati più rapidamente e con meno vincoli. Infatti, gli altri 7.500 satelliti di seconda generazione potranno operare ad altitudini comprese tra 340 e 485 Km (inclinazione tra 28 e 96,9 gradi) per ottimizzare prestazioni e copertura. Oltre che per quelle in banda Ku e Ka, SpaceX ha ottenuto la licenza per l’uso delle frequenze in banda V, E e W. Potrà fornire connettività fissa e mobile (Direct to Cell), anche all’esterno degli Stati Uniti.

La FCC consente inoltre a SpaceX di abbassare l’orbita dei satelliti che si trovano ad un’altitudine compresa tra 475 e 485 Km. L’azienda di Elon Musk aveva comunicato che l’orbita dei circa 4.400 satelliti che si trovano ad un’altitudine di circa 550 Km verrà abbassata a circa 480 Km.

SpaceX dovrà lanciare il 50% dei satelliti autorizzati entro il 1 dicembre 2028, mentre il restante 50% entro il 31 dicembre 2031. Il lancio dei precedenti 7.500 satelliti dovrà avvenire entro fine novembre 2027. L’autorizzazione per gli altri 14.988 satelliti avverrà in un secondo momento.

Quasi certamente verrà utilizzato il razzo Starship, in quanto i satelliti di seconda generazione sono più grandi di quelli (v2 mini) lanciati con il razzo Falcon 9. Con quelli di terza generazione si raggiungerà una velocità in download di 1 Tbps. Gli abbonati al servizio sono oltre 9 milioni.