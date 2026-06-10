 eSIM Saily, arrivano i numeri di telefono: i viaggiatori ringraziano
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eSIM Saily, arrivano i numeri di telefono: i viaggiatori ringraziano

Aiuteranno a utilizzare app o servizi popolari e superare i codici di sicurezza relativi all'autenticazione a due fattori.
eSIM Saily, arrivano i numeri di telefono: i viaggiatori ringraziano
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Aiuteranno a utilizzare app o servizi popolari e superare i codici di sicurezza relativi all'autenticazione a due fattori.
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Il fornitore di eSIM per l’estero Saily ha annunciato l’arrivo di una nuova funzionalità: d’ora in avanti, gli utenti potranno richiedere direttamente dall’app un numero di telefono per il loro piano eSIM. Per il momento sarà possibile aggiungere numeri statunitensi con prefisso +1, senza la necessità di stipulare un contratto con gli operatori locali.

Una notizia che riguarda da vicino le persone che nutrono una grande passione per i viaggi, e in particolare chi nelle prossime settimane o mesi ha in programma un viaggio negli Stati Uniti. Inoltre, scegliendo un piano eSIM da almeno 10 Giga per gli USA si ottiene il 5% di sconto in carrello.

Pagina piani eSIM Saily

saily esim piani

I vantaggi di una eSIM Saily con numero di telefono

L’introduzione dei numeri di telefono statunitensi nell’app eSIM Saily offre numerosi vantaggi ai turisti diretti negli USA. In primo luogo, un vero numero americano permette di accedere alle tante app che richiedono un numero con prefisso +1 per completare con successo la verifica e con numeri internazionali (come quelli italiani) potrebbero non funzionare.

Un altro vantaggio è la possibilità di ricevere i codici di autenticazione a due fattori senza sostenere gli esorbitanti costi di roaming. Ciò vale in particolare nell’ipotesi che si ricevano codici di sicurezza da parte della propria banca o carta di credito, un’eventualità neanche così remota come sanno bene tutte quelle persone che in questi ultimi anni sono state in America.

C’è poi tutto il tema che riguarda la privacy. Al giorno d’oggi inserire il proprio numero di telefono per completare la registrazione a un sito o a un servizio web espone l’utente a ricevere decine, se non centinaia, chiamate spam, senza contare le innumerevoli e-mail recapitate all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di iscrizione. Con il numero di telefono offerto da Saily, invece, è possibile proteggere le proprie informazioni personali ed evitare telefonate indesiderate.

Per ottenere un numero di telefono con l’app di Saily è sufficiente installare la eSIM, tenendo a portata di mano la carta d’identità o il passaporto per la verifica dell’identità, per poi impostare la eSIM di Saily come numero principale.

Pagina piani eSIM Saily

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Pubblicato il 10 giu 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
10 giu 2026
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