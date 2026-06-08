Rimani connesso senza roaming ovunque tu sia all'estero con una eSIM Saily

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Afghanistan: Da 5,49 US$

Da 5,49 US$ Africa: Da 14,99 US$ • 35 paesi

Da 14,99 US$ • 35 paesi Albania: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Algeria: Da 8,99 US$

Da 8,99 US$ America Latina: Da 7,99 US$ • 12 paesi

Da 7,99 US$ • 12 paesi Andorra: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Anguilla: Da 8,49 US$

Da 8,49 US$ Antigua e Barbuda: Da 8,99 US$

Da 8,99 US$ Antille Olandesi: Da 9,99 US$

Da 9,99 US$ Arabia Saudita: Da 4,49 US$

Da 4,49 US$ Argentina: Da 5,29 US$

Da 5,29 US$ Armenia: Da 8,99 US$

Da 8,99 US$ Aruba: Da 8,49 US$

Da 8,49 US$ Asia e Oceania: Da 4,99 US$ • 22 paesi

Da 4,99 US$ • 22 paesi Australia: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Austria: Da 1,99 US$

Da 1,99 US$ Azerbaigian: Da 5,99 US$

Da 5,99 US$ Bahamas: Da 8,99 US$

Da 8,99 US$ Bahrein: Da 4,99 US$

Da 4,99 US$ Bangladesh: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Barbados: Da 8,99 US$

Da 8,99 US$ Belgio: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Belize: Da 8,99 US$

Da 8,99 US$ Benin: Da 8,49 US$

Da 8,49 US$ Bermuda: Da 6,99 US$

Da 6,99 US$ Bolivia: Da 7,99 US$

Da 7,99 US$ Bonaire: Da 7,99 US$

Da 7,99 US$ Bosnia ed Erzegovina: Da 4,99 US$

Da 4,99 US$ Botswana: Da 6,99 US$

Da 6,99 US$ Brasile: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Brunei: Da 12,99 US$

Da 12,99 US$ Bulgaria: Da 1,99 US$

Da 1,99 US$ Burkina Faso: Da 6,29 US$

Da 6,29 US$ Cambogia: Da 5,99 US$

Da 5,99 US$ Camerun: Da 5,29 US$

Da 5,29 US$ Canada: Da 5,29 US$

Da 5,29 US$ Capo Verde: Da 9,99 US$

Da 9,99 US$ Caraibi: Da 8,99 US$ • 29 paesi

Da 8,99 US$ • 29 paesi Ciad: Da 6,29 US$

Da 6,29 US$ Cile: Da 4,99 US$

Da 4,99 US$ Cina: Da 4,49 US$

Da 4,49 US$ Cipro: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Colombia: Da 4,99 US$

Da 4,99 US$ Corea del Sud: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Costa Rica: Da 7,99 US$

Da 7,99 US$ Costa d’Avorio: Da 8,99 US$

Da 8,99 US$ Croazia: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Curaçao: Da 7,99 US$

Da 7,99 US$ Danimarca: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Dominica: Da 7,99 US$

Da 7,99 US$ Ecuador: Da 5,99 US$

Da 5,99 US$ Egitto: Da 8,99 US$

Da 8,99 US$ El Salvador: Da 5,99 US$

Da 5,99 US$ Emirati Arabi Uniti: Da 8,99 US$

Da 8,99 US$ Estonia: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Europa: Da 4,99 US$ • 35 paesi

Da 4,99 US$ • 35 paesi Fiji: Da 7,99 US$

Da 7,99 US$ Filippine: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Finlandia: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Francia: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Gabon: Da 5,99 US$

Da 5,99 US$ Gambia: Da 9,99 US$

Da 9,99 US$ Georgia: Da 4,79 US$

Da 4,79 US$ Germania: Da 4,49 US$

Da 4,49 US$ Ghana: Da 6,99 US$

Da 6,99 US$ Giamaica: Da 8,99 US$

Da 8,99 US$ Giappone: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Gibilterra: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Giordania: Da 4,79 US$

Da 4,79 US$ Globale: Da 8,99 US$ • 121 paesi

Da 8,99 US$ • 121 paesi Grecia: Da 4,49 US$

Da 4,49 US$ Grenada: Da 7,99 US$

Da 7,99 US$ Groenlandia: Da 7,99 US$

Da 7,99 US$ Guadalupa: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Guam: Da 7,99 US$

Da 7,99 US$ Guatemala: Da 5,99 US$

Da 5,99 US$ Guernsey: Da 4,99 US$

Da 4,99 US$ Guinea: Da 7,99 US$

Da 7,99 US$ Guinea-Bissau: Da 6,99 US$

Da 6,99 US$ Guyana: Da 6,99 US$

Da 6,99 US$ Guyana francese: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Haiti: Da 8,49 US$

Da 8,49 US$ Hawaii: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Honduras: Da 6,29 US$

Da 6,29 US$ Hong Kong: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ India: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Indonesia: Da 4,79 US$

Da 4,79 US$ Iraq: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Irlanda: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Islanda: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Isola di Man: Da 4,49 US$

Da 4,49 US$ Isole Cayman: Da 8,99 US$

Da 8,99 US$ Isole Faroe: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Isole Marianne Settentrionali: Da 7,99 US$

Da 7,99 US$ Isole Turks e Caicos: Da 8,99 US$

Da 8,99 US$ Isole Vergini Americane: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Isole Vergini Britanniche: Da 8,99 US$

Da 8,99 US$ Israele: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Italia: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Jersey: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Kazakistan: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Kenya: Da 7,99 US$

Da 7,99 US$ Kirghizistan: Da 6,99 US$

Da 6,99 US$ Kosovo: Da 5,99 US$

Da 5,99 US$ Kuwait: Da 4,49 US$

Da 4,49 US$ La Riunione: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Lesotho: Da 8,49 US$

Da 8,49 US$ Lettonia: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Liberia: Da 5,79 US$

Da 5,79 US$ Liechtenstein: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Lituania: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Lussemburgo: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Macao: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Macedonia del Nord: Da 7,99 US$

Da 7,99 US$ Madagascar: Da 6,99 US$

Da 6,99 US$ Malawi: Da 7,99 US$

Da 7,99 US$ Malaysia: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Maldive: Da 14,99 US$

Da 14,99 US$ Mali: Da 6,99 US$

Da 6,99 US$ Malta: Da 4,49 US$

Da 4,49 US$ Marocco: Da 8,99 US$

Da 8,99 US$ Martinica: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Mauritania: Da 9,99 US$

Da 9,99 US$ Mauritius: Da 7,49 US$

Da 7,49 US$ Mayotte: Da 2,99 US$

Da 2,99 US$ Medio Oriente e Nord Africa: Da 9,99 US$ • 18 paesi

Da 9,99 US$ • 18 paesi Messico: Da 4,99 US$

Da 4,99 US$ Moldavia: Da 4,49 US$

Da 4,49 US$ Monaco: Da 8,49 US$

Da 8,49 US$ Mongolia: Da 5,99 US$

Da 5,99 US$ Montenegro: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Montserrat: Da 7,99 US$

Da 7,99 US$ Mozambico: Da 6,99 US$

Da 6,99 US$ Namibia: Da 9,99 US$

Da 9,99 US$ Nauru: Da 7,99 US$

Da 7,99 US$ Nepal: Da 9,99 US$

Da 9,99 US$ Nicaragua: Da 5,99 US$

Da 5,99 US$ Niger: Da 7,99 US$

Da 7,99 US$ Nigeria: Da 7,49 US$

Da 7,49 US$ Nord America: Da 5,99 US$ • 3 paesi

Da 5,99 US$ • 3 paesi Norvegia: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Nuova Zelanda: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Oman: Da 8,99 US$

Da 8,99 US$ Paesi Bassi: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Pakistan: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Panama: Da 7,99 US$

Da 7,99 US$ Papua Nuova Guinea: Da 6,99 US$

Da 6,99 US$ Paraguay: Da 7,49 US$

Da 7,49 US$ Perù: Da 4,99 US$

Da 4,99 US$ Polinesia francese: Da 15,99 US$

Da 15,99 US$ Polonia: Da 4,49 US$

Da 4,49 US$ Porto Rico: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Portogallo: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Qatar: Da 4,99 US$

Da 4,99 US$ Regno Unito: Da 4,49 US$

Da 4,49 US$ Repubblica Ceca: Da 1,99 US$

Da 1,99 US$ Repubblica Centrafricana: Da 9,99 US$

Da 9,99 US$ Repubblica Democratica Popolare Del Laos: Da 4,99 US$

Da 4,99 US$ Repubblica Democratica del Congo: Da 8,99 US$

Da 8,99 US$ Repubblica Dominicana: Da 8,49 US$

Da 8,49 US$ Repubblica del Congo: Da 9,99 US$

Da 9,99 US$ Romania: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Ruanda: Da 6,99 US$

Da 6,99 US$ Saint Kitts e Nevis: Da 8,99 US$

Da 8,99 US$ Saint Martin: Da 8,49 US$

Da 8,49 US$ Saint Vincent e Grenadine: Da 8,99 US$

Da 8,99 US$ Saint-Barthélemy: Da 8,49 US$

Da 8,49 US$ Samoa: Da 6,29 US$

Da 6,29 US$ San Marino: Da 4,99 US$

Da 4,99 US$ Santa Lucia: Da 8,99 US$

Da 8,99 US$ Senegal: Da 6,99 US$

Da 6,99 US$ Serbia: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Seychelles: Da 7,99 US$

Da 7,99 US$ Sierra Leone: Da 9,99 US$

Da 9,99 US$ Singapore: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Sint Maarten (territorio olandese): Da 7,99 US$

Da 7,99 US$ Slovacchia: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Slovenia: Da 4,49 US$

Da 4,49 US$ Spagna: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Sri Lanka: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Stati Uniti: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Sudafrica: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Sudan: Da 7,99 US$

Da 7,99 US$ Sudan del Sud: Da 10,79 US$

Da 10,79 US$ Suriname: Da 8,49 US$

Da 8,49 US$ Svezia: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Svizzera: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Tagikistan: Da 7,99 US$

Da 7,99 US$ Tailandia: Da 2,99 US$

Da 2,99 US$ Taiwan: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Tanzania: Da 4,49 US$

Da 4,49 US$ Timor Est: Da 19,99 US$

Da 19,99 US$ Togo: Da 9,49 US$

Da 9,49 US$ Tonga: Da 4,99 US$

Da 4,99 US$ Trinidad e Tobago: Da 8,99 US$

Da 8,99 US$ Tunisia: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Turchia: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Ucraina: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Uganda: Da 6,99 US$

Da 6,99 US$ Ungheria: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Uruguay: Da 7,99 US$

Da 7,99 US$ Uzbekistan: Da 4,99 US$

Da 4,99 US$ Vanuatu: Da 7,99 US$

Da 7,99 US$ Venezuela: Da 8,49 US$

Da 8,49 US$ Vietnam: Da 3,99 US$

Da 3,99 US$ Zambia: Da 6,99 US$

Da 6,99 US$ Zimbabwe: Da 11,99 US$

Da 11,99 US$ eSwatini: Da 7,99 US$