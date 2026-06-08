 Rimani connesso senza roaming ovunque tu sia all'estero con una eSIM Saily
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Rimani connesso senza roaming ovunque tu sia all'estero con una eSIM Saily

Rimani connesso senza roaming, ovunque tu sia all'estero, grazie ai piani convenienti delle eSIM Saily a prezzi convenienti e onesti.
Rimani connesso senza roaming ovunque tu sia all'estero con una eSIM Saily
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Rimani connesso senza roaming, ovunque tu sia all'estero, grazie ai piani convenienti delle eSIM Saily a prezzi convenienti e onesti.
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Grazie alle eSIM Saily hai piani onesti e convenienti per rimanere connesso senza roaming ovunque tu sia all’estero. Una volta arrivato a destinazione continua a rimanere in contatto con chi vuoi, sfrutta il navigatore satellitare del tuo smartphone e prenota il tuo ristorante online senza problemi e con tutti i giga che vuoi. Scegli la destinazione adesso! Il piano si attiverà una volta arrivato sul posto.

Scegli il piano Saily perfetto

Con l’inizio dei Mondiali FIFA 2026 tutti i piani per il Nord America sono in offerta al 35% di sconto e hai anche inclusa la guida di viaggio gratuita di Saily dedicata al calcio. Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa incredibile occasione. E se non andrai in Nord America?

Tutte le destinazioni con una eSIM Saily

Con una eSIM Saily puoi attivare piani per oltre 200 destinazioni incluse a partire da un prezzo super conveniente.

Scegli il piano Saily perfetto
  • Afghanistan: Da 5,49 US$
  • Africa: Da 14,99 US$ • 35 paesi
  • Albania: Da 3,99 US$
  • Algeria: Da 8,99 US$
  • America Latina: Da 7,99 US$ • 12 paesi
  • Andorra: Da 3,99 US$
  • Anguilla: Da 8,49 US$
  • Antigua e Barbuda: Da 8,99 US$
  • Antille Olandesi: Da 9,99 US$
  • Arabia Saudita: Da 4,49 US$
  • Argentina: Da 5,29 US$
  • Armenia: Da 8,99 US$
  • Aruba: Da 8,49 US$
  • Asia e Oceania: Da 4,99 US$ • 22 paesi
  • Australia: Da 3,99 US$
  • Austria: Da 1,99 US$
  • Azerbaigian: Da 5,99 US$
  • Bahamas: Da 8,99 US$
  • Bahrein: Da 4,99 US$
  • Bangladesh: Da 3,99 US$
  • Barbados: Da 8,99 US$
  • Belgio: Da 3,99 US$
  • Belize: Da 8,99 US$
  • Benin: Da 8,49 US$
  • Bermuda: Da 6,99 US$
  • Bolivia: Da 7,99 US$
  • Bonaire: Da 7,99 US$
  • Bosnia ed Erzegovina: Da 4,99 US$
  • Botswana: Da 6,99 US$
  • Brasile: Da 3,99 US$
  • Brunei: Da 12,99 US$
  • Bulgaria: Da 1,99 US$
  • Burkina Faso: Da 6,29 US$
  • Cambogia: Da 5,99 US$
  • Camerun: Da 5,29 US$
  • Canada: Da 5,29 US$
  • Capo Verde: Da 9,99 US$
  • Caraibi: Da 8,99 US$ • 29 paesi
  • Ciad: Da 6,29 US$
  • Cile: Da 4,99 US$
  • Cina: Da 4,49 US$
  • Cipro: Da 3,99 US$
  • Colombia: Da 4,99 US$
  • Corea del Sud: Da 3,99 US$
  • Costa Rica: Da 7,99 US$
  • Costa d’Avorio: Da 8,99 US$
  • Croazia: Da 3,99 US$
  • Curaçao: Da 7,99 US$
  • Danimarca: Da 3,99 US$
  • Dominica: Da 7,99 US$
  • Ecuador: Da 5,99 US$
  • Egitto: Da 8,99 US$
  • El Salvador: Da 5,99 US$
  • Emirati Arabi Uniti: Da 8,99 US$
  • Estonia: Da 3,99 US$
  • Europa: Da 4,99 US$ • 35 paesi
  • Fiji: Da 7,99 US$
  • Filippine: Da 3,99 US$
  • Finlandia: Da 3,99 US$
  • Francia: Da 3,99 US$
  • Gabon: Da 5,99 US$
  • Gambia: Da 9,99 US$
  • Georgia: Da 4,79 US$
  • Germania: Da 4,49 US$
  • Ghana: Da 6,99 US$
  • Giamaica: Da 8,99 US$
  • Giappone: Da 3,99 US$
  • Gibilterra: Da 3,99 US$
  • Giordania: Da 4,79 US$
  • Globale: Da 8,99 US$ • 121 paesi
  • Grecia: Da 4,49 US$
  • Grenada: Da 7,99 US$
  • Groenlandia: Da 7,99 US$
  • Guadalupa: Da 3,99 US$
  • Guam: Da 7,99 US$
  • Guatemala: Da 5,99 US$
  • Guernsey: Da 4,99 US$
  • Guinea: Da 7,99 US$
  • Guinea-Bissau: Da 6,99 US$
  • Guyana: Da 6,99 US$
  • Guyana francese: Da 3,99 US$
  • Haiti: Da 8,49 US$
  • Hawaii: Da 3,99 US$
  • Honduras: Da 6,29 US$
  • Hong Kong: Da 3,99 US$
  • India: Da 3,99 US$
  • Indonesia: Da 4,79 US$
  • Iraq: Da 3,99 US$
  • Irlanda: Da 3,99 US$
  • Islanda: Da 3,99 US$
  • Isola di Man: Da 4,49 US$
  • Isole Cayman: Da 8,99 US$
  • Isole Faroe: Da 3,99 US$
  • Isole Marianne Settentrionali: Da 7,99 US$
  • Isole Turks e Caicos: Da 8,99 US$
  • Isole Vergini Americane: Da 3,99 US$
  • Isole Vergini Britanniche: Da 8,99 US$
  • Israele: Da 3,99 US$
  • Italia: Da 3,99 US$
  • Jersey: Da 3,99 US$
  • Kazakistan: Da 3,99 US$
  • Kenya: Da 7,99 US$
  • Kirghizistan: Da 6,99 US$
  • Kosovo: Da 5,99 US$
  • Kuwait: Da 4,49 US$
  • La Riunione: Da 3,99 US$
  • Lesotho: Da 8,49 US$
  • Lettonia: Da 3,99 US$
  • Liberia: Da 5,79 US$
  • Liechtenstein: Da 3,99 US$
  • Lituania: Da 3,99 US$
  • Lussemburgo: Da 3,99 US$
  • Macao: Da 3,99 US$
  • Macedonia del Nord: Da 7,99 US$
  • Madagascar: Da 6,99 US$
  • Malawi: Da 7,99 US$
  • Malaysia: Da 3,99 US$
  • Maldive: Da 14,99 US$
  • Mali: Da 6,99 US$
  • Malta: Da 4,49 US$
  • Marocco: Da 8,99 US$
  • Martinica: Da 3,99 US$
  • Mauritania: Da 9,99 US$
  • Mauritius: Da 7,49 US$
  • Mayotte: Da 2,99 US$
  • Medio Oriente e Nord Africa: Da 9,99 US$ • 18 paesi
  • Messico: Da 4,99 US$
  • Moldavia: Da 4,49 US$
  • Monaco: Da 8,49 US$
  • Mongolia: Da 5,99 US$
  • Montenegro: Da 3,99 US$
  • Montserrat: Da 7,99 US$
  • Mozambico: Da 6,99 US$
  • Namibia: Da 9,99 US$
  • Nauru: Da 7,99 US$
  • Nepal: Da 9,99 US$
  • Nicaragua: Da 5,99 US$
  • Niger: Da 7,99 US$
  • Nigeria: Da 7,49 US$
  • Nord America: Da 5,99 US$ • 3 paesi
  • Norvegia: Da 3,99 US$
  • Nuova Zelanda: Da 3,99 US$
  • Oman: Da 8,99 US$
  • Paesi Bassi: Da 3,99 US$
  • Pakistan: Da 3,99 US$
  • Panama: Da 7,99 US$
  • Papua Nuova Guinea: Da 6,99 US$
  • Paraguay: Da 7,49 US$
  • Perù: Da 4,99 US$
  • Polinesia francese: Da 15,99 US$
  • Polonia: Da 4,49 US$
  • Porto Rico: Da 3,99 US$
  • Portogallo: Da 3,99 US$
  • Qatar: Da 4,99 US$
  • Regno Unito: Da 4,49 US$
  • Repubblica Ceca: Da 1,99 US$
  • Repubblica Centrafricana: Da 9,99 US$
  • Repubblica Democratica Popolare Del Laos: Da 4,99 US$
  • Repubblica Democratica del Congo: Da 8,99 US$
  • Repubblica Dominicana: Da 8,49 US$
  • Repubblica del Congo: Da 9,99 US$
  • Romania: Da 3,99 US$
  • Ruanda: Da 6,99 US$
  • Saint Kitts e Nevis: Da 8,99 US$
  • Saint Martin: Da 8,49 US$
  • Saint Vincent e Grenadine: Da 8,99 US$
  • Saint-Barthélemy: Da 8,49 US$
  • Samoa: Da 6,29 US$
  • San Marino: Da 4,99 US$
  • Santa Lucia: Da 8,99 US$
  • Senegal: Da 6,99 US$
  • Serbia: Da 3,99 US$
  • Seychelles: Da 7,99 US$
  • Sierra Leone: Da 9,99 US$
  • Singapore: Da 3,99 US$
  • Sint Maarten (territorio olandese): Da 7,99 US$
  • Slovacchia: Da 3,99 US$
  • Slovenia: Da 4,49 US$
  • Spagna: Da 3,99 US$
  • Sri Lanka: Da 3,99 US$
  • Stati Uniti: Da 3,99 US$
  • Sudafrica: Da 3,99 US$
  • Sudan: Da 7,99 US$
  • Sudan del Sud: Da 10,79 US$
  • Suriname: Da 8,49 US$
  • Svezia: Da 3,99 US$
  • Svizzera: Da 3,99 US$
  • Tagikistan: Da 7,99 US$
  • Tailandia: Da 2,99 US$
  • Taiwan: Da 3,99 US$
  • Tanzania: Da 4,49 US$
  • Timor Est: Da 19,99 US$
  • Togo: Da 9,49 US$
  • Tonga: Da 4,99 US$
  • Trinidad e Tobago: Da 8,99 US$
  • Tunisia: Da 3,99 US$
  • Turchia: Da 3,99 US$
  • Ucraina: Da 3,99 US$
  • Uganda: Da 6,99 US$
  • Ungheria: Da 3,99 US$
  • Uruguay: Da 7,99 US$
  • Uzbekistan: Da 4,99 US$
  • Vanuatu: Da 7,99 US$
  • Venezuela: Da 8,49 US$
  • Vietnam: Da 3,99 US$
  • Zambia: Da 6,99 US$
  • Zimbabwe: Da 11,99 US$
  • eSwatini: Da 7,99 US$

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Pubblicato il 8 giu 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
8 giu 2026
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