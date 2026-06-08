Rimani connesso senza roaming ovunque tu sia all'estero con una eSIM Saily

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Con l’inizio dei Mondiali FIFA 2026 tutti i piani per il Nord America sono in offerta al 35% di sconto e hai anche inclusa la guida di viaggio gratuita di Saily dedicata al calcio. Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa incredibile occasione. E se non andrai in Nord America?
Tutte le destinazioni con una eSIM Saily
Con una eSIM Saily puoi attivare piani per oltre 200 destinazioni incluse a partire da un prezzo super conveniente.
- Afghanistan: Da 5,49 US$
- Africa: Da 14,99 US$ • 35 paesi
- Albania: Da 3,99 US$
- Algeria: Da 8,99 US$
- America Latina: Da 7,99 US$ • 12 paesi
- Andorra: Da 3,99 US$
- Anguilla: Da 8,49 US$
- Antigua e Barbuda: Da 8,99 US$
- Antille Olandesi: Da 9,99 US$
- Arabia Saudita: Da 4,49 US$
- Argentina: Da 5,29 US$
- Armenia: Da 8,99 US$
- Aruba: Da 8,49 US$
- Asia e Oceania: Da 4,99 US$ • 22 paesi
- Australia: Da 3,99 US$
- Austria: Da 1,99 US$
- Azerbaigian: Da 5,99 US$
- Bahamas: Da 8,99 US$
- Bahrein: Da 4,99 US$
- Bangladesh: Da 3,99 US$
- Barbados: Da 8,99 US$
- Belgio: Da 3,99 US$
- Belize: Da 8,99 US$
- Benin: Da 8,49 US$
- Bermuda: Da 6,99 US$
- Bolivia: Da 7,99 US$
- Bonaire: Da 7,99 US$
- Bosnia ed Erzegovina: Da 4,99 US$
- Botswana: Da 6,99 US$
- Brasile: Da 3,99 US$
- Brunei: Da 12,99 US$
- Bulgaria: Da 1,99 US$
- Burkina Faso: Da 6,29 US$
- Cambogia: Da 5,99 US$
- Camerun: Da 5,29 US$
- Canada: Da 5,29 US$
- Capo Verde: Da 9,99 US$
- Caraibi: Da 8,99 US$ • 29 paesi
- Ciad: Da 6,29 US$
- Cile: Da 4,99 US$
- Cina: Da 4,49 US$
- Cipro: Da 3,99 US$
- Colombia: Da 4,99 US$
- Corea del Sud: Da 3,99 US$
- Costa Rica: Da 7,99 US$
- Costa d’Avorio: Da 8,99 US$
- Croazia: Da 3,99 US$
- Curaçao: Da 7,99 US$
- Danimarca: Da 3,99 US$
- Dominica: Da 7,99 US$
- Ecuador: Da 5,99 US$
- Egitto: Da 8,99 US$
- El Salvador: Da 5,99 US$
- Emirati Arabi Uniti: Da 8,99 US$
- Estonia: Da 3,99 US$
- Europa: Da 4,99 US$ • 35 paesi
- Fiji: Da 7,99 US$
- Filippine: Da 3,99 US$
- Finlandia: Da 3,99 US$
- Francia: Da 3,99 US$
- Gabon: Da 5,99 US$
- Gambia: Da 9,99 US$
- Georgia: Da 4,79 US$
- Germania: Da 4,49 US$
- Ghana: Da 6,99 US$
- Giamaica: Da 8,99 US$
- Giappone: Da 3,99 US$
- Gibilterra: Da 3,99 US$
- Giordania: Da 4,79 US$
- Globale: Da 8,99 US$ • 121 paesi
- Grecia: Da 4,49 US$
- Grenada: Da 7,99 US$
- Groenlandia: Da 7,99 US$
- Guadalupa: Da 3,99 US$
- Guam: Da 7,99 US$
- Guatemala: Da 5,99 US$
- Guernsey: Da 4,99 US$
- Guinea: Da 7,99 US$
- Guinea-Bissau: Da 6,99 US$
- Guyana: Da 6,99 US$
- Guyana francese: Da 3,99 US$
- Haiti: Da 8,49 US$
- Hawaii: Da 3,99 US$
- Honduras: Da 6,29 US$
- Hong Kong: Da 3,99 US$
- India: Da 3,99 US$
- Indonesia: Da 4,79 US$
- Iraq: Da 3,99 US$
- Irlanda: Da 3,99 US$
- Islanda: Da 3,99 US$
- Isola di Man: Da 4,49 US$
- Isole Cayman: Da 8,99 US$
- Isole Faroe: Da 3,99 US$
- Isole Marianne Settentrionali: Da 7,99 US$
- Isole Turks e Caicos: Da 8,99 US$
- Isole Vergini Americane: Da 3,99 US$
- Isole Vergini Britanniche: Da 8,99 US$
- Israele: Da 3,99 US$
- Italia: Da 3,99 US$
- Jersey: Da 3,99 US$
- Kazakistan: Da 3,99 US$
- Kenya: Da 7,99 US$
- Kirghizistan: Da 6,99 US$
- Kosovo: Da 5,99 US$
- Kuwait: Da 4,49 US$
- La Riunione: Da 3,99 US$
- Lesotho: Da 8,49 US$
- Lettonia: Da 3,99 US$
- Liberia: Da 5,79 US$
- Liechtenstein: Da 3,99 US$
- Lituania: Da 3,99 US$
- Lussemburgo: Da 3,99 US$
- Macao: Da 3,99 US$
- Macedonia del Nord: Da 7,99 US$
- Madagascar: Da 6,99 US$
- Malawi: Da 7,99 US$
- Malaysia: Da 3,99 US$
- Maldive: Da 14,99 US$
- Mali: Da 6,99 US$
- Malta: Da 4,49 US$
- Marocco: Da 8,99 US$
- Martinica: Da 3,99 US$
- Mauritania: Da 9,99 US$
- Mauritius: Da 7,49 US$
- Mayotte: Da 2,99 US$
- Medio Oriente e Nord Africa: Da 9,99 US$ • 18 paesi
- Messico: Da 4,99 US$
- Moldavia: Da 4,49 US$
- Monaco: Da 8,49 US$
- Mongolia: Da 5,99 US$
- Montenegro: Da 3,99 US$
- Montserrat: Da 7,99 US$
- Mozambico: Da 6,99 US$
- Namibia: Da 9,99 US$
- Nauru: Da 7,99 US$
- Nepal: Da 9,99 US$
- Nicaragua: Da 5,99 US$
- Niger: Da 7,99 US$
- Nigeria: Da 7,49 US$
- Nord America: Da 5,99 US$ • 3 paesi
- Norvegia: Da 3,99 US$
- Nuova Zelanda: Da 3,99 US$
- Oman: Da 8,99 US$
- Paesi Bassi: Da 3,99 US$
- Pakistan: Da 3,99 US$
- Panama: Da 7,99 US$
- Papua Nuova Guinea: Da 6,99 US$
- Paraguay: Da 7,49 US$
- Perù: Da 4,99 US$
- Polinesia francese: Da 15,99 US$
- Polonia: Da 4,49 US$
- Porto Rico: Da 3,99 US$
- Portogallo: Da 3,99 US$
- Qatar: Da 4,99 US$
- Regno Unito: Da 4,49 US$
- Repubblica Ceca: Da 1,99 US$
- Repubblica Centrafricana: Da 9,99 US$
- Repubblica Democratica Popolare Del Laos: Da 4,99 US$
- Repubblica Democratica del Congo: Da 8,99 US$
- Repubblica Dominicana: Da 8,49 US$
- Repubblica del Congo: Da 9,99 US$
- Romania: Da 3,99 US$
- Ruanda: Da 6,99 US$
- Saint Kitts e Nevis: Da 8,99 US$
- Saint Martin: Da 8,49 US$
- Saint Vincent e Grenadine: Da 8,99 US$
- Saint-Barthélemy: Da 8,49 US$
- Samoa: Da 6,29 US$
- San Marino: Da 4,99 US$
- Santa Lucia: Da 8,99 US$
- Senegal: Da 6,99 US$
- Serbia: Da 3,99 US$
- Seychelles: Da 7,99 US$
- Sierra Leone: Da 9,99 US$
- Singapore: Da 3,99 US$
- Sint Maarten (territorio olandese): Da 7,99 US$
- Slovacchia: Da 3,99 US$
- Slovenia: Da 4,49 US$
- Spagna: Da 3,99 US$
- Sri Lanka: Da 3,99 US$
- Stati Uniti: Da 3,99 US$
- Sudafrica: Da 3,99 US$
- Sudan: Da 7,99 US$
- Sudan del Sud: Da 10,79 US$
- Suriname: Da 8,49 US$
- Svezia: Da 3,99 US$
- Svizzera: Da 3,99 US$
- Tagikistan: Da 7,99 US$
- Tailandia: Da 2,99 US$
- Taiwan: Da 3,99 US$
- Tanzania: Da 4,49 US$
- Timor Est: Da 19,99 US$
- Togo: Da 9,49 US$
- Tonga: Da 4,99 US$
- Trinidad e Tobago: Da 8,99 US$
- Tunisia: Da 3,99 US$
- Turchia: Da 3,99 US$
- Ucraina: Da 3,99 US$
- Uganda: Da 6,99 US$
- Ungheria: Da 3,99 US$
- Uruguay: Da 7,99 US$
- Uzbekistan: Da 4,99 US$
- Vanuatu: Da 7,99 US$
- Venezuela: Da 8,49 US$
- Vietnam: Da 3,99 US$
- Zambia: Da 6,99 US$
- Zimbabwe: Da 11,99 US$
- eSwatini: Da 7,99 US$