Starlink ha oltre 9 milioni di utenti attivi

SpaceX ha comunicato che gli utenti attivi di Starlink sono oltre 9 milioni in circa 155 paesi e territori. Si tratta di un risultato notevole, considerando che erano circa 8 milioni all’inizio di novembre. Il servizio di comunicazione satellitare è utilizzato anche dai militari ucraini e pertanto rappresenta una minaccia per la Russia.

Oltre 9.400 satelliti in orbita

Elon Musk, che ha fondato SpaceX nel 2002, ha recentemente dichiarato che Starlink è la principale fonte di guadagno dell’azienda. Il successo del servizio satellitare è testimoniato dai numeri. Un anno fa (dicembre 2024) aveva circa 4,6 milioni di utenti. Ad agosto 2025 sono diventati circa 7 milioni, 8 milioni a novembre 2025 e ora sono oltre 9 milioni. Il tasso di crescita è quindi superiore a 20.000 utenti al giorno.

Starlink is connecting more than 9M active customers with high-speed internet across 155 countries, territories and many other markets. Thank you to all our customers around the world! 🛰️❤️🌎 → https://t.co/lJSdYGR9qN pic.twitter.com/HpnDaKmJyL — Starlink (@Starlink) December 23, 2025

Starlink permette di portare la connettività in luoghi non accessibili dalle reti a banda larga terrestri. Le prestazioni non sono ancora paragonabili a quelle di una fibra ottica (serviranno i satelliti di terza generazione portati in orbita dai razzi Starship), ma il traffico è in continuo aumento, come registrato da Cloudflare. L’ultimo territorio coperto sono le Isole Cayman.

Starlink viene utilizzato anche da varie compagnie aeree e offre la connettività Direct to Cell tramite T-Mobile e altri operatori telefonici (è sufficiente un normale smartphone). Con la missione più recente (17 dicembre) sono stati portati in orbita 29 satelliti. La prossima è prevista il 3 gennaio 2026 (altri 29 satelliti). Il 18 dicembre si è verificata un’anomalia che ha comportato la perdita di un satellite.

Al momento, Starlink è “monopolista” delle comunicazioni satellitari in orbita terrestre bassa. Il diretto concorrente è OneWeb (sussidiaria di Eutelsat) con circa 650 satelliti. Amazon Leo non è ancora attiva. La costellazione è attualmente formata solo da 180 satelliti (in totale saranno 3.236). Offrirà però velocità maggiori (fino a 1 Gbps).

Un’altra rivale di SpaceX è AST SpaceMobile, azienda di Midland (Texas) che ha recentemente lanciato il satellite BlueBird 6 con il razzo LVM3 di ISRO (agenzia spaziale dell’India). I primi cinque erano stati lanciati da un Falcon 9 di SpaceX.