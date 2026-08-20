Apple non annuncerà gli AirPods con fotocamere a settembre

Pochi giorni fa è apparso online un video che mostra il funzionamento di Vision Intelligence con gli AirPods di Apple. È stato trovato nella versione Release Candidate di macOS Tahoe 26.7. Il lancio dei nuovi auricolari wireless sembrerebbe quindi imminente /entro settembre). Secondo Mark Gurman (giornalista di Bloomberg) non arriveranno sul mercato prima del 2027.

AirPods con fotocamere nel 2027

Come è noto, l’azienda di Cupertino ha annunciato Siri AI e nuove funzionalità di Apple Intelligence durante la recente WWDC 2026. Visual Intelligence consente di ottenere informazioni su ciò che viene inquadrato dalla fotocamera con l’aiuto dell’assistente digitale.

Apple ha avviato lo sviluppo degli AirPods con fotocamere che sfruttano Visual Intelligence. Attualmente vengono testati dai dipendenti, quindi era previsto il lancio entro il mese di settembre 2026. Come riporta Mark Gurman, la roadmap poteva essere rispettata solo con l’avvio della produzione entro l’estate. A causa di problemi con la catena di approvvigionamento e con il software, il lancio è stato posticipato al 2027, come ipotizzato a metà giugno.

Il video pubblicato da MacRumors conferma il supporto per Visual Intelligence, ovvero l’uso delle fotocamere per analizzare gli oggetti nel mondo reale. La presenza del video nella RC di macOS Tahoe 26.7 non indica però un debutto imminente degli auricolari. Gli utenti dovranno attendere il nuovo anno. La versione che appare nel video ha B790 come nome in codice ed è simile agli AirPods Pro 3. Una seconda versione in sviluppo è indicata con B798.

Gli AirPods con fotocamere hanno suscitato preoccupazioni in merito alla privacy. Gli auricolari hanno tuttavia fotocamere a bassa risoluzione e non possono essere utilizzate per scattare foto o registrare video. Servono solo per fornire la “vista” a Siri AI.

Nella RC di macOS Tahoe 26.7 sono stati trovati riferimenti a numerosi prodotti, tra cui i nuovi iPhone 18 e iPhone Ultra (pieghevole), AirPods Pro 4, MacBook Pro con schermo OLED touch, iMac, iPad mini con schermo OLED e Home Hub (smart display).