AirPods con fotocamere e secondo iPhone pieghevole nel 2027

In autunno verrà annunciato il primo iPhone pieghevole, insieme agli iPhone 18 Pro/Pro Max. Apple ha ovviamente già avviato lo sviluppo di altri prodotti che arriveranno nel corso del 2027. Secondo Mark Gurman (giornalista di Bloomberg), l’azienda di Cupertino svelerà la seconda generazione dell’iPhone Fold o Ultra (nome ipotetico), un iPhone che celebra il 20esimo anniversario e gli AirPods con fotocamere e Siri.

Nuovi prodotti Apple in arrivo nel 2027

Gurman aveva già anticipato un cambio di strategia commerciale da parte di Apple. A partire dal 2026 annuncerà prima gli iPhone di fascia alta (quelli che garantiscono un margine di profitto maggiore). A settembre verranno quindi annunciati iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Fold. Tutti integreranno il nuovo processore A20 Pro. L’azienda di Cupertino entrerà ufficialmente nel mercato degli smartphone pieghevoli dominato da Samsung con i suoi Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip.

Il giornalista di Bloomberg non ha fornito dettagli tecnici (specifiche e altro), ma le sue fonti hanno confermato l’avvio dello sviluppo dell’iPhone pieghevole di seconda generazione. Ciò indica chiaramente l’intenzione di Apple di puntare su questa categoria di prodotti. Integrerà il chip A21 Pro a 2 nanometri, come gli iPhone 20 Pro e iPhone 20 Pro Max.

Come si deduce dai nomi, l’azienda di Cupertino avrebbe deciso di “saltare” il numero 19, in quanto l’anno prossimo festeggerà il 20esimo anniversario dal lancio dello smartphone. Una simile scelta è stata fatta nel 2017 con l’iPhone X (non esiste nessun iPhone 9). Oltre ai due modelli standard verrà annunciato anche un iPhone celebrativo con schermo edge-to-edge (curvo su entrambi i lati).

Un altro prodotto molto atteso sono gli AirPods con fotocamere. Apple ha finalmente svelato la nuova Siri, insieme ai nuovi modelli e Visual Intelligence. Questi “ingredienti” verranno sfruttati dagli auricolari per rispondere alle domande degli utenti su ciò che viene inquadrato.

Gli auricolari saranno simili agli attuali AirPods Pro, ma avranno steli più lunghi per ospitare fotocamere e luci che indicano il funzionamento alle persone nelle vicinanze. Gurman sottolinea però che la roadmap potrebbe cambiare in caso di problemi.