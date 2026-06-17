 AirPods con fotocamere e secondo iPhone pieghevole nel 2027
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

AirPods con fotocamere e secondo iPhone pieghevole nel 2027

Tra i prodotti Apple in arrivo nel corso del 2027 ci sono l'iPhone pieghevole di seconda generazione con chip A21 e gli AirPods con fotocamere.
AirPods con fotocamere e secondo iPhone pieghevole nel 2027
Tecnologia
Tra i prodotti Apple in arrivo nel corso del 2027 ci sono l'iPhone pieghevole di seconda generazione con chip A21 e gli AirPods con fotocamere.
Google AI Studio
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

In autunno verrà annunciato il primo iPhone pieghevole, insieme agli iPhone 18 Pro/Pro Max. Apple ha ovviamente già avviato lo sviluppo di altri prodotti che arriveranno nel corso del 2027. Secondo Mark Gurman (giornalista di Bloomberg), l’azienda di Cupertino svelerà la seconda generazione dell’iPhone Fold o Ultra (nome ipotetico), un iPhone che celebra il 20esimo anniversario e gli AirPods con fotocamere e Siri.

Nuovi prodotti Apple in arrivo nel 2027

Gurman aveva già anticipato un cambio di strategia commerciale da parte di Apple. A partire dal 2026 annuncerà prima gli iPhone di fascia alta (quelli che garantiscono un margine di profitto maggiore). A settembre verranno quindi annunciati iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Fold. Tutti integreranno il nuovo processore A20 Pro. L’azienda di Cupertino entrerà ufficialmente nel mercato degli smartphone pieghevoli dominato da Samsung con i suoi Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip.

Il giornalista di Bloomberg non ha fornito dettagli tecnici (specifiche e altro), ma le sue fonti hanno confermato l’avvio dello sviluppo dell’iPhone pieghevole di seconda generazione. Ciò indica chiaramente l’intenzione di Apple di puntare su questa categoria di prodotti. Integrerà il chip A21 Pro a 2 nanometri, come gli iPhone 20 Pro e iPhone 20 Pro Max.

Come si deduce dai nomi, l’azienda di Cupertino avrebbe deciso di “saltare” il numero 19, in quanto l’anno prossimo festeggerà il 20esimo anniversario dal lancio dello smartphone. Una simile scelta è stata fatta nel 2017 con l’iPhone X (non esiste nessun iPhone 9). Oltre ai due modelli standard verrà annunciato anche un iPhone celebrativo con schermo edge-to-edge (curvo su entrambi i lati).

Un altro prodotto molto atteso sono gli AirPods con fotocamere. Apple ha finalmente svelato la nuova Siri, insieme ai nuovi modelli e Visual Intelligence. Questi “ingredienti” verranno sfruttati dagli auricolari per rispondere alle domande degli utenti su ciò che viene inquadrato.

Gli auricolari saranno simili agli attuali AirPods Pro, ma avranno steli più lunghi per ospitare fotocamere e luci che indicano il funzionamento alle persone nelle vicinanze. Gurman sottolinea però che la roadmap potrebbe cambiare in caso di problemi.

Fonte: Bloomberg

Pubblicato il 17 giu 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Google Home Speaker ufficiale: Gemini, Wi-Fi 6 e un audio potente

Google Home Speaker ufficiale: Gemini, Wi-Fi 6 e un audio potente
Qualcomm lancia chip Snapdragon Reality Elite per gli occhiali AR

Qualcomm lancia chip Snapdragon Reality Elite per gli occhiali AR
Snap lancia finalmente gli Specs, gli occhiali AR per il pubblico

Snap lancia finalmente gli Specs, gli occhiali AR per il pubblico
Scopri le offerte Prime Day in anticipo su tutti

Scopri le offerte Prime Day in anticipo su tutti
Google Home Speaker ufficiale: Gemini, Wi-Fi 6 e un audio potente

Google Home Speaker ufficiale: Gemini, Wi-Fi 6 e un audio potente
Qualcomm lancia chip Snapdragon Reality Elite per gli occhiali AR

Qualcomm lancia chip Snapdragon Reality Elite per gli occhiali AR
Snap lancia finalmente gli Specs, gli occhiali AR per il pubblico

Snap lancia finalmente gli Specs, gli occhiali AR per il pubblico
Scopri le offerte Prime Day in anticipo su tutti

Scopri le offerte Prime Day in anticipo su tutti
Luca Colantuoni
Pubblicato il
17 giu 2026
Link copiato negli appunti