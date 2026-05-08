Apple pronta al lancio degli AirPods con fotocamere

Sotto la guida di John Ternus (nuovo CEO dal 1 settembre), Apple annuncerà nuovi dispositivi indossabili. Due di essi (smart glass e ciondolo) appartengono a categorie di prodotti mai sperimentate dall’azienda di Cupertino. Il terzo è invece l’evoluzione di un prodotto già sul mercato. Si tratta degli AirPods con fotocamere che hanno recentemente raggiunto l’ultimo stadio di sviluppo.

AirPods con fotocamere e Siri

Apple vende attualmente due auricolari wireless (AirPods 4 e AirPods Pro 3), oltre alle cuffie AirPods Max 2. Le prime indiscrezioni su una versione più avanzata risalgono a circa due anni fa. Mark Gurman (giornalista di Bloomberg) aveva confermato i piani di Apple a metà febbraio, ma l’arrivo sul mercato avverrà più tardi del previsto.

Le fonti di Gurman hanno comunicato che è stato raggiunto l’ultimo stadio di sviluppo. I prototipi hanno design e funzionalità che gli utenti troveranno sul prodotto finale. Gli AirPods con fotocamere sono quasi identici agli attuali AirPods Pro 3, ma hanno steli più lunghi per ospitare sensori e lenti. Non saranno però fotocamere di elevata qualità in grado di scattare immagini o registrare video. Serviranno solo per aggiungere “occhi” a Siri.

Dovevano essere disponibili entro metà 2026, ma il lancio è stato posticipato alla fine dell’anno perché la versione 2.0 di Siri (quella basata su Google Gemini) non è ancora pronta (verrà annunciata durante la WWDC 2026). Proprio la parte software necessita ancora di miglioramenti, in particolare le funzionalità Visual Intelligence.

Usando le fotocamere, Siri risponderà alle domande degli utenti su ciò che viene inquadrato. Fornirà ad esempio gli ingredienti di un piatto o indicazioni più precise per raggiungere una destinazione. Un LED indicherà l’attivazione delle fotocamere per informare le persone nelle vicinanze. Potrebbe però essere inutile considerate le dimensioni degli auricolari.

Non ci sono al momento indiscrezioni sul prezzo, ma sarà certamente maggiore dei 249 euro necessari per acquistare gli AirPods Pro 3.