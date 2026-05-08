Pronti per l'estate con Amazon Haul: 2+ articoli e hai -30%

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Sacchetti sottovuoto da viaggio per vestiti, confezione da 3 grandi sacchetti comprimibili salvaspazio per bagagli e valigie, sacchetti di stoccaggio sigillati per vacanze, crociere e imballaggio a soli 6,32 euro!
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1 custodia rigida nera in EVA per hard disk da 2,5 pollici a soli 2,22 euro!
Travel Essentials Borsa Organizer per Cavi Elettronici, Custodia Rigida Protettiva in EVA, Organizer Antiurto per Riporre Accessori Borsa Custodia, Nero a soli 5,59 euro!
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3 etichette impermeabili per bagagli da crociera, in PVC, con anello regolabile per aereo/nave, accessori da viaggio a soli 2,73 euro!
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Supporto per telefono per aereo, portatile, da viaggio, pieghevole, regolabile, girevole, per selfie, treno, sedile, staffa per sedile a soli 2,51 euro!
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Confezione da 2 lucchetti per bagagli approvati TSA, lucchetti da viaggio a combinazione, ripristinabili, a 3 cifre, lucchetti antifurto per scuola, palestra, armadietti, recinzioni, cassette a soli 3,34 euro!
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Custodia per computer portatile da 15,6″, custodia protettiva con tasca per accessori per notebook HP Asus Dell Lenovo da 15 a 16 pollici a soli 4,22 euro!
Custodia protettiva per computer portatile da 15,6 pollici, con tasca per accessori, per notebook HP Asus Dell Lenovo da 15-16 pollici, grigio
Bottiglie da viaggio a prova di perdite 4 in 1 ricaricabili da viaggio – Contenitori da toilette approvati TSA per shampoo, lozioni e cosmetici – Bottiglie vuote da viaggio per donne e uomini a soli 1,22 euro!
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