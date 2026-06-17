Scopri le offerte Prime Day in anticipo su tutti

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Tantissime offerte Prime Day in anticipo ti stanno aspettando proprio adesso su Amazon: anticipa tutti risparmiando tantissimo già da ora.
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DJI Mini 4K, drone per adulti, fotocamera 4K HD, < 249 g, stabilizzatore 3 assi, trasmissione video 10 km, return automatico, resistenza al vento, 1 batteria per tempo di volo 31′, volo intelligente a soli 179,55 euro!

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Pubblicato il 17 giu 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
17 giu 2026
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