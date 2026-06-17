Snap lancia finalmente gli Specs, gli occhiali AR per il pubblico

Dieci anni dopo i primi Spectacles, quelli con la fotocamera che sembravano un giocattolo colorato, Snap lancia gli occhiali AR che voleva realizzare fin dall’inizio. Si chiamano Specs, costano 2.195 dollari, si possono preordinare da oggi con un deposito rimborsabile di 200 dollari su specs.com, e arriveranno in autunno negli USA, Regno Unito e Francia.

Sono completamente autonomi, niente puck, niente cavi, niente batteria esterna. Che è forse una frecciatina al Vision Pro di Apple, legato a un pacco batteria separato con un cavo che pende dalla testa…

Snap sfida Meta e Apple con gli occhiali AR Specs

Gli Specs non assomigliano ai Ray-Ban di Meta. La montatura è larga, vistosa, dichiaratamente tech, lo stile occhiali da neve, ma alla moda. Due taglie: 47mm (132 grammi) e 52mm (136 grammi). Inserti rimovibili compatibili con diverse gradazioni di lenti correttive, completano il dispositivo telecamere a luce visibile e infrarosso. Quando registrano, una barra LED si illumina al centro degli occhiali.

Entrambe le lenti mostrano contenuti con una tecnologia proprietaria “liquid crystal on silicon”, 51 gradi di campo visivo e 16 milioni di colori. Le lenti possono passare da trasparenti a colorate in 10 secondi.

L’hardware

Due processori Snapdragon a bordo, Snap non specifica quali, uno dedicato alla visione computazionale, l’altro all’esecuzione delle AR Lenses. Insieme, abilitano il tracciamento rapido delle mani, bassa latenza e interazioni reattive che aiutano i contenuti digitali a sembrare ancorati al mondo reale.

Batteria fino a quattro ore di utilizzo (audio, video, assistente AI, notifiche Bluetooth). La custodia di ricarica offre altre quattro cariche per un totale di 20 ore. Un cavo magnetico si aggancia al lato degli occhiali, e se collegate l’altro capo a un telefono, computer o dispositivo gaming, è possibile trasmettere contenuti sulle lenti.

Gli Specs e compagnia bella

Gli Specs si posizionano in un territorio inesplorato: troppo costosi per competere con i Ray-Ban di Meta (che sono stati un successo commerciale), troppo leggeri e aperti per competere con il Vision Pro (che è stato un flop). Meta ha mostrato un prototipo di occhiali AR nel 2024 ma non li ha mai messi in vendita. Google e Xreal hanno appena aperto i preordini per gli Aura. Apple sta preparando i propri per la fascia 200-500 dollari.

A 2.195 dollari, gli Specs sono un prodotto per early adopter e sviluppatori, non per il consumatore che vuole un paio di occhiali smart per la vita quotidiana. Snap lo sa, il CEO Evan Spiegel ha costruito un team separato per gli occhiali AR e ha promesso il lancio consumer nel 2026. Ci siamo.