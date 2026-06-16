Occhiali Xreal Aura con Google: al via le prenotazioni a 99 dollari

Il secondo dispositivo Android XR dopo il Samsung Galaxy XR e il primo che assomiglia a un paio di occhiali invece che a un visore, è ora prenotabile. Gli Xreal Aura costano 99 dollari di deposito, con il lancio completo previsto in autunno negli USA, Regno Unito, Giappone, Canada e Corea del Sud. Il prezzo finale non è ancora noto, ma chi prenota entro le prime due settimane riceve un credito di 199 dollari sull’acquisto, risparmiando effettivamente 100 dollari. Google li ha descritti come un visore mascherato da occhiali. Pesano meno di 95 grammi.

Le specifiche degli occhiali Xreal Aura con Google

Gli Xreal Aura sono alimentati dal nuovo chip Snapdragon Reality Elite di Qualcomm, la piattaforma XR più recente. Il chip, combinato con Android XR di Google, punta a offrire esperienze immersive migliori, prestazioni superiori, maggiore intelligenza e ottimizzazione energetica migliorata , secondo Ziad Asghar, responsabile XR di Qualcomm.

Il dispositivo resta collegato a un “puck”, il mini-computer a forma di telefono che alimenta l’esperienza. Lo avevamo raccontato nell’articolo su Project Aura al Google I/O, dove il CEO di Xreal Chi Xu aveva detto che tutti perdono soldi nel settore degli occhiali smart, ma che il punto di svolta è vicino.

Dove acquistare

Best Buy sarà il primo partner retail fisico quando gli occhiali diventeranno disponibili. Xreal mostrerà gli Aura all’Augmented World Expo (15-18 giugno a Long Beach, California), dove potremmo ottenere dettagli sul prezzo finale e sulle funzionalità.

Tutti pazzi per gli occhiali smart

Apple sta preparando i suoi occhiali smart per la fascia 200-500 dollari. Meta vende milioni di Ray-Ban con AI. Samsung ha il Galaxy XR e i Galaxy Glasses. La corsa agli occhiali smart accelera, e Xreal con Google è tra i primi al traguardo con un prodotto prenotabile.