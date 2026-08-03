Apple lancia gli AirPods con fotocamere a settembre?

E se i prossimi AirPods non si limitassero più a riprodurre l’audio? Apple starebbe preparando una nuova generazione di auricolari in grado di “vedere” l’ambiente circostante. Un primo modello potrebbe addirittura arrivare sul mercato molto prima del previsto.

Apple starebbe sviluppando contemporaneamente due varianti di AirPods dotati di fotocamere. La prima, identificata con il nome in codice B798, era prevista per il 2026, ma il lancio sarebbe stato rinviato al 2027. La seconda, denominata B790, sarebbe persino più avanzata rispetto al suo omologo, almeno stando a Gurman di Bloomberg.

Due modelli di AirPods con fotocamere sarebbero in fase di sviluppo

Finora il progetto B798 era quello che aveva attirato maggiormente l’attenzione. Il modello B790, invece, è passato più inosservato. Lo sviluppatore Sam Henri Gold aveva già individuato alcune tracce del dispositivo nella seconda beta di iOS 27 il mese scorso. Secondo quanto riportato da Bloomberg, questo modello compare ora nella roadmap interna di Apple, con un lancio previsto già entro quest’anno, forse addirittura nel mese di settembre. Al momento, tuttavia, le differenze tra le due versioni rimangono poco chiare, così come non è certo se entrambe verranno effettivamente commercializzate.

Fotocamere integrate per sfruttare Visual Intelligence

Precedenti indiscrezioni avevano già fornito alcuni dettagli sul design di questi AirPods. Gli steli sarebbero leggermente più lunghi rispetto a quelli degli AirPods Pro, così da poter ospitare le fotocamere. Inoltre, un indicatore LED potrebbe segnalare quando i dati vengono inviati al cloud.

La tecnologia Visual Intelligence rappresenterebbe l’elemento chiave di questo progetto. Il colosso di Cupertino punterebbe a sfruttare le fotocamere integrate negli auricolari, anche se al momento non è ancora chiaro quali saranno le loro funzioni specifiche. Dovfemo attendere ulteriori informazioni per conoscere le caratteristiche che Apple intende introdurre.