 Il primo sguardo agli AirPods con fotocamere e Visual Intelligence
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Il primo sguardo agli AirPods con fotocamere e Visual Intelligence

È spuntato un video ufficiale di Apple che mostra i nuovi AirPods con fotocamere in azione: la presentazione ufficiale forse a settembre.
Il primo sguardo agli AirPods con fotocamere e Visual Intelligence
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È spuntato un video ufficiale di Apple che mostra i nuovi AirPods con fotocamere in azione: la presentazione ufficiale forse a settembre.
Aaron Perris, X
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L’immagine di copertina che apre questo articolo è tratta dal video allegato più avanti e può essere considerata il primo sguardo ufficiale agli AirPods con fotocamere che Apple lancerà prossimamente. L’ha scovata e condivisa per primo Aaron Perris di MacRumors. Del dispositivo abbiamo scritto su queste pagine in diverse occasioni, riprendendo le voci di corridoio.

Ecco i nuovi AirPods con le fotocamere

Il filmato è stato trovato nella Release Candidate del sistema operativo macOS Tahoe 26.7. È una breve demo che include un riferimento diretto alla tecnologia Visual Intelligence, il sistema AI lanciato un paio di anni fa e che funziona in modo simile a Google Lens per riconoscere quanto inquadrato. La voce fuori campo recita Con Visual Intelligence, il tuo mondo diventa salvabile. Hai visto qualcosa che ti piace? Chiedimi semplicemente di salvarlo per dopo.

Le informazioni raccolte da questi nuovi AirPods saranno date in pasto all’intelligenza artificiale e l’utente potrà chiedere di elaborarle o analizzarle interagendo con Siri. La fonte della notizia di oggi sottolinea inoltre che gli auricolari riprodurranno un avviso se le fotocamere verranno coperte dai capelli.

Per ottenere le informazioni più accurate sugli oggetti presenti nel tuo ambiente, assicurati che gli AirPods non siano coperti.

Il design dei nuovi AirPods con le fotocamere

L’annuncio a settembre e la questione privacy

Il nome in codice assegnato internamente al dispositivo è B790. Di recente si è parlato di un possibile lancio a settembre, staremo a vedere. La presentazione potrebbe andare in scena con quella della gamma iPhone 18.

Di certo, un prodotto di questo tipo non mancherà di far discutere per quanto riguarda l’impatto sulla privacy di chi sta intorno e magari preferirebbe non essere inquadrato. È accaduto lo stesso anche con gli occhiali smart. Vedremo se saranno implementati accorgimenti dedicati.

Fonte: MacRumors

Pubblicato il 18 ago 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
18 ago 2026
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