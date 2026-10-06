 Echo Dot Max a -50%, gran colpo nella Festa delle Offerte Prime
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Echo Dot Max a -50%, gran colpo nella Festa delle Offerte Prime

Lo porti a casa risparmiando la metà: per la Festa delle Offerte Prime, lo smart speaker Echo Dot Max con Alexa è in sconto del 50%.
Echo Dot Max a -50%, gran colpo nella Festa delle Offerte Prime
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Lo porti a casa risparmiando la metà: per la Festa delle Offerte Prime, lo smart speaker Echo Dot Max con Alexa è in sconto del 50%.
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Segnaliamo che è in corso la promozione a -50% per Echo Dot Max, lo smart speaker Amazon di ultima generazione che integra un comparto audio potente e di qualità insieme a un hub per la casa intelligente. Il merito è della Festa delle Offerte Prime, l’evento che si concluderà domani (7 ottobre) sull’e-commerce. È compatibile con Alexa e con la sua evoluzione Alexa+, già disponibile anche in Italia.

Compra Echo Dot Max a metà prezzo

Cosa la metà: giù il prezzo di Echo Dot Max

Ha un suono ricco e avvolgente che si adatta in modo automatico alla stanza in cui si trova, per l’ascolto della musica, dei podcast e degli altri contenuti come gli audiolibri. È stato progettato con la tecnologia Omnisense e integra il chip AZ3 per garantire prestazioni elevate. Compatibile con tutte le principali piattaforme di streaming (Amazon Music, Apple Music, Spotify e così via), può interagire con gli apparecchi Fire TV compatibili e ha un pulsante che, se premuto, disattiva istantaneamente i microfoni, per la massima tutela della privacy. Visita la pagina dedicata per saperne di più e per vedere le altre colorazioni disponibili.

Lo smart speaker Echo Dot Max con Alexa

Acquistalo subito al prezzo di 64,99 euro. Grazie allo sconto del 50% (da listino costerebbe 129,99 euro) risparmi la metà. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon, se lo ordini subito lo riceverai direttamente a casa già domani con la consegna gratis. Avrai eventualmente 30 giorni di tempo dal ricevimento per effettuare il reso ottenendo un rimborso.

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Come anticipato, la Festa delle Offerte Prime si concluderà domani, mercoledì 7 ottobre. Se vuoi approfittarne ti basta un abbonamento Prime: attiva i 30 giorni di prova e accedi senza spese a tutti i vantaggi della sottoscrizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 ott 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
6 ott 2026
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