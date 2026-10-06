Echo Dot Max a -50%, gran colpo nella Festa delle Offerte Prime

Segnaliamo che è in corso la promozione a -50% per Echo Dot Max, lo smart speaker Amazon di ultima generazione che integra un comparto audio potente e di qualità insieme a un hub per la casa intelligente. Il merito è della Festa delle Offerte Prime, l’evento che si concluderà domani (7 ottobre) sull’e-commerce. È compatibile con Alexa e con la sua evoluzione Alexa+, già disponibile anche in Italia.

Cosa la metà: giù il prezzo di Echo Dot Max

Ha un suono ricco e avvolgente che si adatta in modo automatico alla stanza in cui si trova, per l’ascolto della musica, dei podcast e degli altri contenuti come gli audiolibri. È stato progettato con la tecnologia Omnisense e integra il chip AZ3 per garantire prestazioni elevate. Compatibile con tutte le principali piattaforme di streaming (Amazon Music, Apple Music, Spotify e così via), può interagire con gli apparecchi Fire TV compatibili e ha un pulsante che, se premuto, disattiva istantaneamente i microfoni, per la massima tutela della privacy. Visita la pagina dedicata per saperne di più e per vedere le altre colorazioni disponibili.

Acquistalo subito al prezzo di 64,99 euro. Grazie allo sconto del 50% (da listino costerebbe 129,99 euro) risparmi la metà. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon, se lo ordini subito lo riceverai direttamente a casa già domani con la consegna gratis. Avrai eventualmente 30 giorni di tempo dal ricevimento per effettuare il reso ottenendo un rimborso.

Come anticipato, la Festa delle Offerte Prime si concluderà domani, mercoledì 7 ottobre. Se vuoi approfittarne ti basta un abbonamento Prime: attiva i 30 giorni di prova e accedi senza spese a tutti i vantaggi della sottoscrizione.