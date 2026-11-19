Abbiamo sfogliato il catalogo della Settimana del Black Friday che ha preso il via su Amazon alla ricerca delle offerte migliori. Tra queste c’è sicuramente lo sconto dedicato a Tapo C210, la telecamera per la videosorveglianza della casa adatta a ogni ambiente indoor. La puoi comprare a metà prezzo rispetto al listino ufficiale, non è mai stata così conveniente. È il marchio di TP-Link che produce dispositivi per tutta la smart home.

Tapo C210 è scesa a -50% per il Black Friday

Integra un sensore 2K per catturare immagini in alta definizione con supporto alla visione notturna e alla rilevazione dei movimenti, così da poter inviare avvisi e notifiche in tempo reale sullo smartphone. Può inoltre ospitare microSD fino a 512 GB nelle quali salvare le registrazioni, accessibili poi sia in locale che da remoto, attraverso un’applicazione. A questo si aggiungono il sistema per la comunicazione audio bidirezionale e la compatibilità con gli assistenti virtuali di Google e Alexa. Nella scheda completa trovi tutte le altre informazioni che cerchi.

In questo momento, Tapo C210 di TP-Link si trova al suo prezzo minimo storico di 19,99 euro, grazie allo sconto del 50% sul listino ufficiale. Vuoi sapere se fa per te? Ti basta dare un’occhiata alle oltre 51.600 recensioni e opinioni pubblicate dai clienti: il voto medio assegnato è 4,6 stelle su 5, quasi un perfect score.

Il periodo degli sconti è ufficialmente aperto su Amazon con il via alla Settimana del Black Friday che ha già portato migliaia di promozioni sull’e-commerce. Le occasioni spaziano dalla tecnologia agli elettrodomestici, passando per tutte le altre categorie come quella della smart home. L’evento si concluderà solo il 30 novembre con la giornata del Cyber Monday e non richiede alcun abbonamento per partecipare.