C’è spazio anche per le offerte dedicate alla smart home, nella Settimana del Black Friday che ha appena preso il via su Amazon e che andrà avanti fino a fine mese. Ad esempio, lo sconto del 77% rende più conveniente che mai il bundle che include Ring Intercom e Ring Indoor Camera, due dispositivi in grado di trasformare il modo di vivere la casa, nel nome della sicurezza. Vediamo di cosa si tratta e a chi potrebbe tornare utile approfittarne.

Black Friday: Ring Intercom e Indoor Camera a -77%

Il primo è quello che rende intelligente il citofono tradizionale, semplice da installare e controllabile da remoto via smartphone. Permette, ad esempio, di parlare con i visitatori anche quando si è lontani e di assegnare chiavi per l’accesso temporaneo. Il secondo, invece, è una telecamera per la videosorveglianza degli ambienti interni con sensore in alta risoluzione, sistema audio per la comunicazione bidirezionale, rilevazione del movimento e invio di notifiche in tempo reale sul telefono in caso di anomalia. Nella pagina dedicata trovi tutti gli altri dettagli a proposito di caratteristiche e funzionalità.

Non lasciarti sfuggire l’occasione e metti nel carrello l’accoppiata Ring formata da Intercom e Indoor Camera, insieme al prezzo finale di soli 29.99 euro, il più basso di sempre. Con la stessa spesa si può anche comprare il bundle che include lo spioncino Door View Cam, risparmiando il 77%.

La stagione degli acquisti convenienti è ufficialmente entrata nel vivo su Amazon. La lunga Settimana del Black Friday ha appena preso il via e già mette a disposizione migliaia di offerte che interessano ogni categoria dello store. L’iniziativa proseguirà fino al 30 novembre, con l’appuntamento del Cyber Monday. Per partecipare non servono abbonamenti.