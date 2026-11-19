Hai una casa grande e i tuoi figli continuano a entrare e uscire sporcando il pavimento praticamente ogni momento? Devi fare anche i conti con un animale domestico che lascia peli ovunque? Nessun problema. Oggi puoi risolvere con iRobot Roomba Plus 416 Combo che, grazie al Black Friday di Amazon, è tuo a 279 euro, invece che 349 euro.

Dunque sul prezzo indicato da Amazon potrai avvalerti di uno sconto del 20% e quindi risparmiare 70 euro sul totale. Tra l’altro si tratta di un minimo storico finora registrato su questo e-commerce per cui è davvero una grande occasione. Potrai anche gestire il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

iRobot Roomba Plus 416 Combo: i pavimenti ringrazieranno

Con iRobot Roomba Plus 416 Combo avrai sempre pavimenti puliti senza dover continuare a passare e ripassare la scopa e il mocio. Grazie alla sua potenza di aspirazione da 20.000 pa è in grado di raccogliere tutta la sporcizia che trova sul pavimento senza tralasciare nulla. Aspira tranquillamente anche briciole e detriti. Inoltre ci sono due panni DualClean rotanti con 200 giri al minuto che strofinano la superficie per rimuovere anche le macchie più ostinate.

Gode di un’esclusiva spazzola anti groviglio per diminuire notevolmente la manutenzione e una spazzola laterale per arrivare anche nei punti più difficili. La tecnologia LiDAR ClearView scansiona le tue stanze e crea fino a 5 mappe diverse anche su più livelli che poi potrai personalizzare nell’app dedicata. Quando la pulizia è terminata, o la batteria si sta scaricando, il robot torna in automatico alla base per ricaricarsi, svuotare il sacchetto e lavare e asciugare i panni rotanti. In questo modo avrai fino a 3 mesi di pulizia senza interventi manuali.

Fai presto perché un’occasione del genere non è da perdere. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo iRobot Roomba Plus 416 Combo a 279 euro, invece che 349 euro. Ti ricordo che se sei iscritta ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonata fallo subito cliccando qui.