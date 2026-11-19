Tutti noi abbiamo sempre meno tempo per prenderci cura della casa, ma per fortuna la tecnologia ci viene in aiuto. Quella di iRobot Roomba 115 Combo, ad esempio, oggi in promozione su Amazon per la Settimana del Black Friday. È un robot aspirapolvere e lavapavimenti che diventerà subito un valido alleato per tenere in ordine ogni stanza. Può essere controllato da un’app su smartphone, in pieno stile smart home.

iRobot Roomba 115 Combo in offerta al Black Friday

Aspira e pulisce in una sola passata, rimuovendo lo sporco con una potenza di 15.000 Pa, togliendo così polvere e impronte. La batteria integrata gli permette di coprire fino a 84 metri quadrati con una ricarica, in modo intelligente grazie alla mappatura degli ambienti e al sistema ClearView LiDAR che gli permette di muoversi con precisione nelle stanze, evitando ostacoli come mobili, scarpe e ciotole degli animali. Ha inoltre in dotazione un panno in microfibra lavabile, uno esteso, una spazzola laterale per raggiungere gli angoli, la funzione SmartScrub e No Mop Zones per tappeti e moquette. Dopo ogni ciclo, lo sporco viene svuotato automaticamente nel sacchetto AllergenLock da 2,5 litri, che trattiene il 99% di pollini e muffe (da svuotare una volta ogni tre mesi). Fai un salto sulla pagina dedicata per saperne di più.

Oggi trovi iRobot Roomba 115 Combo in promozione al prezzo di soli 129 euro. È venduto e spedito da Amazon con la consegna gratis assicurata in un giorno (salvo esaurimento scorte). Il voto medio ottenuto da oltre 6.600 recensioni è superiore a 4 stelle su 5.

È già possibile andare a caccia di buone occasioni sull’e-commerce: la Settimana del Black Friday è entrata nel vivo. L’evento andrà avanti fino al Cyber Monday del 30 novembre e non richiede un abbonamento per partecipare.