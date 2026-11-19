Amazon gioca in casa con la Settimana del Black Friday, l’evento che ha appena preso il via sull’e-commerce. E per questo può proporre sconti molto interessanti sui suoi dispositivi. Qui è dove segnaliamo quelli più interessanti relativi ai marchi Fire TV, Echo e Kindle, così da poter risparmiare anche in vista del Natale, per iniziare a portarsi avanti con i regali.
Black Friday 2026: Fire TV, Echo e Kindle in offerta
Partiamo dai televisori del marchio, quelli con piattaforma Fire TV. I più economici sono quelli della gamma Ember (serie 2), in promozione nelle versioni con pannello Full HD.
Amazon Ember Serie 2 da 32″ con Fire TV (ultimo modello), smart TV HD con telecomando Alexa, streaming veloce, Dolby Audio, TV in diretta gratuita, trova serie TV più velocemente con Alexa+
149,99€279,99€-46%
Anche chi cerca la variante 4K con pannello QLED trova un’offerta dedicata. Così, ognuno può scegliere la diagonale e la tecnologia più adatta al suo salotto.
Amazon Ember serie QLED da 50″ con Fire TV (ultimo modello), smart TV 4K Ultra HD, HDR10+, Dolby Vision, processore quad-core, controllo vocale con Alexa, trova serie TV più velocemente con Alexa+
399,99€699,99€-43%
Il miglior affare tra i dongle HDMI da collegare al televisore è invece quello della Fire TV Stick 4K di ultima generazione, proposta in forte sconto da Amazon. Ha un design ridisegnato e un nuovo telecomando vocale con supporto ad Alexa+.
Amazon Fire TV Stick 4K (ultimo modello), streaming 4K semplice, nuovo telecomando Fire TV, tutte le tue app in un unico posto, TV in diretta gratuita, trova i contenuti più velocemente con Alexa+
35,99€74,99€-52%
Passiamo agli smart speaker. Il più recente Echo Dot è protagonista di un ottimo sconto che lo rende un must have per l’ascolto della musica in casa (e non solo).
Amazon Echo Dot (ultimo modello), altoparlante intelligente compatto, audio brillante e Hub Casa Intelligente, per appartamenti, camere da letto e uffici, grafite, con Accesso Anticipato ad Alexa+
78,99€104,99€-25%
Lo stesso vale per l’innovativo Echo Time che al comparto audio aggiunge un display multifunzione: è in offerta sull’e-commerce per l’evento che ha appena preso il via.
Amazon Echo Time (novità), sveglia intelligente personalizzabile, suoni ambientali, Hub Casa Intelligente, ideale in camera da letto, bianco ghiaccio, con Accesso Anticipato ad Alexa+
159,99€214,99€-26%
Se invece stai cercando uno schermo intelligente, Echo Show 5 è il modello più economico, oggi reso ancora più conveniente da una promozione dedicata.
Echo Show 5 (Ultimo modello) | Schermo touch intelligente e compatto: controllo della Casa Intelligente e molto altro | Antracite, con Accesso Anticipato ad Alexa+
84,99€119,99€-29%
Diagonale più ampia per Echo Show 11, che con la sua ultima evoluzione ha assottigliato le cornici e ottimizzato il comparto audio. Lo trovi in sconto per la Settimana del Black Friday.
Amazon Echo Show 11 (ultimo modello) – Schermo Full HD da 11″ con colori vibranti, area di visione più ampia, audio spaziale, Grafite, con Accesso Anticipato ad Alexa+
199,00€269,99€-26%
Restando in tema, vale la pena segnalare la promozione sul bundle che include Echo Show 8 e la telecamera Ring Outdoor Cam per la videosorveglianza della casa.
Amazon Echo Show 8 (ultimo modello), Grafite + Ring Videocamera esterna 2K a batteria (ultimo modello), Bianca | Guarda il giardino su Echo Show | Accesso Anticipato Alexa+
159,99€319,98€-50%
Passiamo agli eBook reader, categoria che sta ottenendo un grande successo. Partiamo dal più venduto e dall’offerta sul Kindle da 16 GB.
Amazon Kindle da 16 GB (ultimo modello) – Ora più sottile, leggero e veloce, schermo da 6”, con pubblicità – Grafite
154,99€
È in forte sconto anche il modello Kindle Colorsoft che aggiunge il colore al pannello, ottimo per chi ama leggere fumetti e riviste.
Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition 32 GB (modello 2024), con schermo a colori, luce frontale a regolazione automatica, ricarica wireless e lunga durata della batteria (nero metallizzato)
199,99€329,99€-39%
Oltre a essere un eBook reader, Kindle Scribe è anche un taccuino digitale, grazie alla possibilità di prendere appunti e disegnare a mano libera sullo schermo. È l’occasione giusta per comprarlo.
Amazon Kindle Scribe 32 GB (ultimo modello) — Schermo da 11’’, effetto carta stampata, con luce frontale — Più sottile, leggero e veloce — Scrivi nel taccuino integrato, nei documenti e nei libri
519,99€
Concludiamo questa lunga carrellata con il top di gamma, segnalando la promozione attiva sul Kindle Scribe Colorsoft lanciato solo pochi mesi fa, con display a colori.
Amazon Kindle Scribe Colorsoft 64 GB (ultimo modello) — Schermo a colori da 11’’, effetto carta, luce frontale — Sottile, leggero, potente — Scrivi nel taccuino, nei documenti e nei libri – Grafite
489,99€699,99€-30%
C’è già un’ampia selezione di prodotti da tenere d’occhio su Amazon: la Settimana del Black Friday è iniziata portando con sé migliaia di ribassi in tutto il catalogo dell’e-commerce. L’evento si concluderà con il Cyber Monday del 30 novembre e per approfittare delle occasioni non è necessario alcun abbonamento.