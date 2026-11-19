Amazon gioca in casa con la Settimana del Black Friday, l’evento che ha appena preso il via sull’e-commerce. E per questo può proporre sconti molto interessanti sui suoi dispositivi. Qui è dove segnaliamo quelli più interessanti relativi ai marchi Fire TV, Echo e Kindle, così da poter risparmiare anche in vista del Natale, per iniziare a portarsi avanti con i regali.

Black Friday 2026: Fire TV, Echo e Kindle in offerta

Partiamo dai televisori del marchio, quelli con piattaforma Fire TV. I più economici sono quelli della gamma Ember (serie 2), in promozione nelle versioni con pannello Full HD.

Anche chi cerca la variante 4K con pannello QLED trova un’offerta dedicata. Così, ognuno può scegliere la diagonale e la tecnologia più adatta al suo salotto.

Il miglior affare tra i dongle HDMI da collegare al televisore è invece quello della Fire TV Stick 4K di ultima generazione, proposta in forte sconto da Amazon. Ha un design ridisegnato e un nuovo telecomando vocale con supporto ad Alexa+.

Passiamo agli smart speaker. Il più recente Echo Dot è protagonista di un ottimo sconto che lo rende un must have per l’ascolto della musica in casa (e non solo).

Lo stesso vale per l’innovativo Echo Time che al comparto audio aggiunge un display multifunzione: è in offerta sull’e-commerce per l’evento che ha appena preso il via.

Se invece stai cercando uno schermo intelligente, Echo Show 5 è il modello più economico, oggi reso ancora più conveniente da una promozione dedicata.

Diagonale più ampia per Echo Show 11, che con la sua ultima evoluzione ha assottigliato le cornici e ottimizzato il comparto audio. Lo trovi in sconto per la Settimana del Black Friday.

Restando in tema, vale la pena segnalare la promozione sul bundle che include Echo Show 8 e la telecamera Ring Outdoor Cam per la videosorveglianza della casa.

Passiamo agli eBook reader, categoria che sta ottenendo un grande successo. Partiamo dal più venduto e dall’offerta sul Kindle da 16 GB.

È in forte sconto anche il modello Kindle Colorsoft che aggiunge il colore al pannello, ottimo per chi ama leggere fumetti e riviste.

Oltre a essere un eBook reader, Kindle Scribe è anche un taccuino digitale, grazie alla possibilità di prendere appunti e disegnare a mano libera sullo schermo. È l’occasione giusta per comprarlo.

Concludiamo questa lunga carrellata con il top di gamma, segnalando la promozione attiva sul Kindle Scribe Colorsoft lanciato solo pochi mesi fa, con display a colori.

C’è già un’ampia selezione di prodotti da tenere d’occhio su Amazon: la Settimana del Black Friday è iniziata portando con sé migliaia di ribassi in tutto il catalogo dell’e-commerce. L’evento si concluderà con il Cyber Monday del 30 novembre e per approfittare delle occasioni non è necessario alcun abbonamento.