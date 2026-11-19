Non si vive di sola tecnologia. Ecco perché qui ti proponiamo i migliori sconti sul caffè Borbone tra quelli proposti da Amazon nella Settimana del Black Friday che inizia oggi. È l’occasione giusta per fare scorta e, perché no, per portarsi avanti con un regalo di Natale che verrà di certo gradito da chi lo riceverà.

Caffè Borbone in offerta al Black Friday di Amazon

Partiamo dal pacco di 100 capsule compatibili con macchine Nespresso, dell’aroma miscela rossa. Lo trovi in forte sconto rispetto al prezzo di listino.

Ci sono anche le cialde compostabili, sempre miscela rossa. In questo caso l’offerta è dedicata alla confezione da 150 pezzi, utilizzabili in tutte le macchine a uso domestico.

Se si vuole la miscela oro, nessun problema: c’è in sconto anche quella.

Chi preferisce il decaffeinato può puntare sulla promozione del pacco da 100 capsule compatibili Nespresso.

Sempre l’aroma miscela rossa, ma per le macchine Nescafè Dolce Gusto: ecco lo sconto sulla confezione con 90 capsule.

C’è anche quella per chi preferisce la miscela blu. A ognuno il suo caffè.

Non è finita qui: sempre per le macchine Nescafè Dolce Gusto c’è anche la miscela oro, in offerta nel pacco da 90 capsule.

Gli indecisi possono puntare alla promozione sul kit degustazione per macchine Nespresso. È quello che contiene 30 capsule Mia Napoli, altre 30 di tipo Ciao Venezia e infine 30 dell’aroma Magica Palermo.

Non sarà necessario attendere il 27 novembre per trovare occasioni interessanti su Amazon. La piattaforma ha già dato il via alla Settimana del Black Friday, con un’ampia selezione di prodotti in offerta. Il calendario degli sconti arriverà fino al 30 novembre, la data del Cyber Monday. Non ci sono requisiti particolari per partecipare: basta collegarsi all’e-commerce e scegliere cosa acquistare risparmiando.