Anche tu sei sempre alle prese con la pulizia dei pavimenti di casa e vorresti qualcosa che ti permetta di averli puliti senza dover fare eccessivi sforzi? Allora, dai un’occhiata ai migliori robot Narwal in offerta al Black Friday Amazon 2026.
Robot Narwal: pulizia perfetta senza alzare un dito
Il Narwal Freo X10 Pro è perfetto se vuoi scordarti delle pulizie. Offre un’ottima aspirazione da 11.000 Pa e l’esclusivo sistema anti-groviglio DualFlow, indispensabile se hai animali in casa. I moci triangolari EdgeReach puliscono a fondo fino ai bordi e la base svuota la polvere in autonomia per ben 120 giorni. In prativa avrai la massima resa con il minimo sforzo.
NARWAL Freo X10 Pro Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Anti-Groviglio
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NARWAL Freo Z10 Ultra è l’alleato ideale per chi pretende precisione maniacale. Gode di una potenza di aspirazione straordinaria da 18.000 Pa e mappa la casa in 3D con estremo dettaglio. La batteria da 6400 mAh garantisce 120 minuti di autonomia e l’intelligenza artificiale DirtSense “capisce” dove è più sporco e intensifica il lavaggio ad acqua calda. Sicuramente è perfetto per un’igiene profonda.
NARWAL Freo Z10 Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti,Pulizia Adattiva IA
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NARWAL Freo 20 è un mostro contro lo sporco ostinato, forte di un’impressionante aspirazione da 31.000 Pa riesce a raccogliere di tutto senza tralasciare niente. Sfrutta l’innovativo sistema di lavaggio FlowWash con mocio a nastro e acqua a 60 °C per igienizzare in profondità i pavimenti. Ha inoltre una batteria da 6400 mAh che dura a lungo e riesce ad eludere gli ostacoli in automatico senza fermarsi mai. Indubbiamente uno dei migliori robot per prestazioni estreme.
NARWAL Freo 20 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, AI Evitamento Ostacoli
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NARWAL Flow rappresenta l’ingresso ideale nella fascia alta del mercato. Vanta ben 22.000 Pa di aspirazione e la bellezza di 190 minuti di autonomia grazie alla batteria da 6400 mAh. Lava a terra applicando 12 N di pressione con acqua a 45 °C e naviga con agilità sfruttando LiDAR e telecamere RGB che riconoscono più di 200 oggetti. È la scelta ideale per mantenere i pavimenti brillanti tutti i giorni se hai un budget importante.
NARWAL Flow Robot Aspirapolvere con Stazione Base Compatta, Track Mop | 22000Pa, Lavaggio a 80°C, 0 Grovigli, CarpetFocus, 2 Telecamere IA, Riconoscimento di 200+ Oggetti, Freo Mind 4.0
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NARWAL Flow 2 è il non plus ultra per le case grandi e per chi cerca l’automazione totale facendo un upgrade interessante rispetto al modello precedente citato sopra. Ha una potentissima aspirazione da 31.000 Pa e un’enorme batteria da 7000 mAh, sufficiente per 248 minuti di pulizia ininterrotta. Lava a 60 °C per pulire perfettamente anche le macchie più ostinate e ha la stazione base che pulisce il mocio con acqua a 100 °C e lo asciuga ad aria calda. Da comprare a occhi chiusi per non muovere più un dito.
NARWAL Flow 2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con FlowWash Track Mop,Nero
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Questi sono i migliori robot Narwal che aspirano e lavano il pavimento, oggi in offerta al Black Friday Amazon 2026.