Anche tu sei sempre alle prese con la pulizia dei pavimenti di casa e vorresti qualcosa che ti permetta di averli puliti senza dover fare eccessivi sforzi? Allora, dai un’occhiata ai migliori robot Narwal in offerta al Black Friday Amazon 2026.

Robot Narwal: pulizia perfetta senza alzare un dito

Il Narwal Freo X10 Pro è perfetto se vuoi scordarti delle pulizie. Offre un’ottima aspirazione da 11.000 Pa e l’esclusivo sistema anti-groviglio DualFlow, indispensabile se hai animali in casa. I moci triangolari EdgeReach puliscono a fondo fino ai bordi e la base svuota la polvere in autonomia per ben 120 giorni. In prativa avrai la massima resa con il minimo sforzo.

NARWAL Freo Z10 Ultra è l’alleato ideale per chi pretende precisione maniacale. Gode di una potenza di aspirazione straordinaria da 18.000 Pa e mappa la casa in 3D con estremo dettaglio. La batteria da 6400 mAh garantisce 120 minuti di autonomia e l’intelligenza artificiale DirtSense “capisce” dove è più sporco e intensifica il lavaggio ad acqua calda. Sicuramente è perfetto per un’igiene profonda.

NARWAL Freo 20 è un mostro contro lo sporco ostinato, forte di un’impressionante aspirazione da 31.000 Pa riesce a raccogliere di tutto senza tralasciare niente. Sfrutta l’innovativo sistema di lavaggio FlowWash con mocio a nastro e acqua a 60 °C per igienizzare in profondità i pavimenti. Ha inoltre una batteria da 6400 mAh che dura a lungo e riesce ad eludere gli ostacoli in automatico senza fermarsi mai. Indubbiamente uno dei migliori robot per prestazioni estreme.

NARWAL Flow rappresenta l’ingresso ideale nella fascia alta del mercato. Vanta ben 22.000 Pa di aspirazione e la bellezza di 190 minuti di autonomia grazie alla batteria da 6400 mAh. Lava a terra applicando 12 N di pressione con acqua a 45 °C e naviga con agilità sfruttando LiDAR e telecamere RGB che riconoscono più di 200 oggetti. È la scelta ideale per mantenere i pavimenti brillanti tutti i giorni se hai un budget importante.

NARWAL Flow 2 è il non plus ultra per le case grandi e per chi cerca l’automazione totale facendo un upgrade interessante rispetto al modello precedente citato sopra. Ha una potentissima aspirazione da 31.000 Pa e un’enorme batteria da 7000 mAh, sufficiente per 248 minuti di pulizia ininterrotta. Lava a 60 °C per pulire perfettamente anche le macchie più ostinate e ha la stazione base che pulisce il mocio con acqua a 100 °C e lo asciuga ad aria calda. Da comprare a occhi chiusi per non muovere più un dito.

Questi sono i migliori robot Narwal che aspirano e lavano il pavimento, oggi in offerta al Black Friday Amazon 2026.