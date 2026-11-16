Amazon Fire TV Stick 4K Select + Ring Intercom Audio a soli 48€

Grazie al Black Friday in anticipo di Amazon oggi puoi acquistare il bundle Fire TV Stick 4K Select + Ring Intercom Audio a un prezzo imperdibile. Cosa stai aspettando? Mettilo in carrello a soli 47,99 euro, invece di 149,98 euro, grazie al 68% di sconto immediato. Con questi due dispositivi trasformi il tuo televisore in una potente smart tv e il tuo citofono più intelligente. Niente male vero? Il tutto con meno di 50 euro.

Con la Fire TV Stick 4K Select hai tutto l’occorrente per ricevere i contenuti da trasmettere in streaming, anche in 4K Ultra HD con High Dynamic Range 10+. Questo modello è il più recente e ti permette di accedere a tutte le tue piattaforme di streaming live e on demand preferite in un unico posto. Grazie al collegamento con Alexa puoi anche gestire i tuoi dispositivi di casa intelligente e gestire i comandi della TV con la tua voce.

Con il Ring Intercom Audio hai un dispositivo in grado di rendere intelligente il tuo citofono. Potrai parlare con i visitatori e aprire l’ingresso dell’edificio ovunque tu sia, senza problemi né limiti. Potrai vedere sempre chi c’è alla porta o al cancello anche quando ti trovi fuori casa. E con Alexa potrai utilizzare tutte le funzionalità di questo dispositivo a mani libere, solo con i comandi vocali al tuo assistente virtuale.

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