OPPO Reno16 5G con il Black Friday in anticipo di Amazon a un prezzaccio

Oggi abbiamo deciso di segnalarti una promozione spettacolare che ti permette di avere uno smartphone performante con una batteria gigante a un prezzo davvero ottimo. Dunque, prima che sia tardi, vai su Amazon e metti nel tuo carrello l’OPPO Reno16 5G a 599,99 euro, invece che 659,99 euro.

Dal prezzo di partenza indicato da Amazon c’è uno sconto del 9%, grazie al Black Friday in anticipo, che ti permette quindi di risparmiare 60 euro sul totale. Inoltre, potrai pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione che puoi vedere in pagina.

OPPO Reno16 5G: oggi è da prendere al volo

Possiamo dire ancora assoluta certezza che per ciò che potrai ottenere questa è una delle migliori occasioni del momento nella categoria. L’OPPO Reno16 5G ha un generoso display AMOLED FHD+ da 6,32 pollici con refresh rate dinamico fino a 120 Hz e luminosità massima di 1800 nit. Pesa appena 177 grammi, ha uno spessore di 8,22 mm ed è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP69.

Spettacolare la capacità della batteria da 6000 mAh, in grado di durare per oltre un giorno, e con ricarica velocissima cablata da 80 W. Troviamo poi il potente processore Snapdragon 7 Gen 4 supportato da 8 GB di RAM, da una memoria interna di 256 GB e dal sistema operativo ColorOS 16 basato su Android. Lo scomparto fotografico è composto da un sensore posteriore principale Sony LYT600 da 50 MP, ultra grandangolare e teleobiettivo da 50 MP e fotocamera frontale sempre da 50 MP.

Insomma, senza dubbio una grande opportunità per ottenere uno smartphone eccellente senza doverlo strapagare. Le offerte del Black Friday in anticipo però non sono infinite. Dunque fondati su Amazon e acquista il tuo OPPO Reno16 5G a 599,99 euro, invece che 659,99 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.