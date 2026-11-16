 OPPO Reno16 5G con il Black Friday in anticipo di Amazon a un prezzaccio
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OPPO Reno16 5G con il Black Friday in anticipo di Amazon a un prezzaccio

Oggi con un'offerta del Black Friday in anticipo di Amazon potrai ottenere il fantastico OPPO Reno16 5G da 256 GB a meno di 600€.
OPPO Reno16 5G con il Black Friday in anticipo di Amazon a un prezzaccio
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Oggi con un'offerta del Black Friday in anticipo di Amazon potrai ottenere il fantastico OPPO Reno16 5G da 256 GB a meno di 600€.
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Oggi abbiamo deciso di segnalarti una promozione spettacolare che ti permette di avere uno smartphone performante con una batteria gigante a un prezzo davvero ottimo. Dunque, prima che sia tardi, vai su Amazon e metti nel tuo carrello l’OPPO Reno16 5G a 599,99 euro, invece che 659,99 euro.

Dal prezzo di partenza indicato da Amazon c’è uno sconto del 9%, grazie al Black Friday in anticipo, che ti permette quindi di risparmiare 60 euro sul totale. Inoltre, potrai pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione che puoi vedere in pagina.

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OPPO Reno16 5G: oggi è da prendere al volo

Possiamo dire ancora assoluta certezza che per ciò che potrai ottenere questa è una delle migliori occasioni del momento nella categoria. L’OPPO Reno16 5G ha un generoso display AMOLED FHD+ da 6,32 pollici con refresh rate dinamico fino a 120 Hz e luminosità massima di 1800 nit. Pesa appena 177 grammi, ha uno spessore di 8,22 mm ed è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP69.

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Spettacolare la capacità della batteria da 6000 mAh, in grado di durare per oltre un giorno, e con ricarica velocissima cablata da 80 W. Troviamo poi il potente processore Snapdragon 7 Gen 4 supportato da 8 GB di RAM, da una memoria interna di 256 GB e dal sistema operativo ColorOS 16 basato su Android. Lo scomparto fotografico è composto da un sensore posteriore principale Sony LYT600 da 50 MP, ultra grandangolare e teleobiettivo da 50 MP e fotocamera frontale sempre da 50 MP.

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Insomma, senza dubbio una grande opportunità per ottenere uno smartphone eccellente senza doverlo strapagare. Le offerte del Black Friday in anticipo però non sono infinite. Dunque fondati su Amazon e acquista il tuo OPPO Reno16 5G a 599,99 euro, invece che 659,99 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

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Pubblicato il 16 nov 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
16 nov 2026
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