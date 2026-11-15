Primi smart glass di Apple alla WWDC e lancio entro il 2027?

Apple dovrebbe annunciare i primi smart glass durante la WWDC 2027, mentre il lancio sul mercato è previsto entro la fine dello stesso anno. Questa è l’ultima indiscrezione che arriva Mark Gurman (giornalista di Bloomberg), solitamente molto affidabile per quanto riguarda le novità dell’azienda di Cupertino. Una conferma indiretta è arrivata dall’accesso alle app di terze parti con Siri AI.

Smart glass di Apple a giugno 2027?

La prima versione beta di iOS 27.3 include la possibilità di usare Siri AI per controllare le app e le singole funzionalità tramite comandi vocali. È previsto anche il supporto per le app di terze parti. Secondo Gurman, questa capacità dell’assistente personale confermerebbe quanto riportato circa sette mesi fa, ovvero che gli smart glass verranno annunciati nel 2027.

L’obiettivo di Apple è offrire agli utenti un numero elevato di app che possano essere utilizzate con Siri AI, quando l’utente indossa gli occhiali. Gli sviluppatori dovranno apportare solo piccole modifiche per consentire l’interazione vocale senza aprire le app iOS. Tra i possibili usi ci sono la prenotazione di un tavolo al ristorante, l’acquisto di biglietti o lo shopping su Amazon.

Gli smart glass avranno fotocamera, altoparlanti e microfoni (come quelli di Meta), quindi gli utenti potranno usare Visual Intelligence per identificare edifici e chiedere suggerimenti su cosa cucinare in base agli ingredienti visibili nel frigorifero. Saranno possibili anche la navigazione tramite mappe, le chiamate, l’invio/ricezione di messaggi, la visualizzazione delle notifiche dell’iPhone, la traduzione in tempo reale, il controllo della riproduzione musicale e dei dispositivi nella smart home.

Ovviamente le app non verranno eseguite sugli occhiali, ma sull’iPhone collegato tramite Bluetooth. Non saranno supportati gli smartphone Android, quindi sembra improbabile l’arrivo in Europa, dove esiste l’obbligo di interoperabilità del Digital Markets Act.

Gli attuali prototipi eseguono una versione base di visionOS 28 (sistema operativo del Vision Pro) e integrano un processore derivato dai vecchi chip per smartwatch. È disponibile anche il Wi-Fi, quindi alcune app funzionano anche senza iPhone nelle vicinanze. È presente un LED che indica l’attivazione della fotocamera, mentre la ricarica avviene tramite connettore magnetico.

L’annuncio ufficiale dovrebbe avvenire durante la WWDC 2027 di giugno, mentre le vendite sono previste entro la fine dello stesso anno. Lo sviluppo del software è tuttavia in ritardo rispetto alla parte hardware, quindi non è garantito il rispetto della roadmap.