Siri AI accede alle app di terze parti con iOS 27.3 beta

Apple ha rilasciato ieri sera le versioni 27.3 beta di iOS, iPadOS, macOS, watchOS e visionOS per gli sviluppatori. La novità principale è l’integrazione di Siri AI nelle app di terze parti. L’azienda di Cupertino ha inoltre aggiunto il supporto per altre lingue, portato Apple Intelligence in Cina e aggiornato l’app Health (Salute in italiano).

Novità nelle beta di iOS, iPadOS, macOS e watchOS 27.3

Siri AI veniva usato principalmente dalle app di Apple e da un numero limitato di app di terze parti. Con le versioni 27.3 beta dei sistemi operativi è possibile sfruttare le capacità avanzate del nuovo assistente personale in qualsiasi app. Gli utenti possono quindi chiedere aiuto usando un linguaggio naturale e Siri AI esegue le azioni personalizzate, come il monitoraggio di una consegna o la prenotazione di un tavolo.

Siri AI supporta inoltre le “app skill” che consentono di combinare diverse attività in una singola azione. Queste nuove funzionalità saranno disponibili in molte app Apple, tra cui Calendario, File, Finder, Diario, Mail, Mappe, Messaggi, Musica, Note, Foto, Anteprima, Promemoria, Safari, Comandi e Meteo. Gli utenti possono, ad esempio, ritrovare un bar visitato la scorsa settimana o archiviare file che non vengono aperti da oltre un anno.

Siri AI è disponibile in inglese, francese, spagnolo, coreano, giapponese e portoghese. Nelle prossime settimane verranno aggiunti anche cinese, vietnamita, turco e norvegese. Come è noto, Siri AI non è disponibile in Europa con iOS, iPadOS e watchOS, ma solo con macOS e visionOS.

Le funzionalità di Apple Intelligence sono ora accessibili anche in Cina, sfruttando i modelli di Alibaba. Ci sono ovviamente i filtri per determinati argomenti. Si tratta però delle funzionalità originarie, come Writing Tools, Genmoji e Visual Intelligence. Non ci sono quelle più recenti, incluso Siri AI, che sfruttano i modelli Gemini di Google.

In iOS e watchOS 27.3 beta ci sono anche le funzionalità Audio Intelligence (Siri Recap e Live Rewind) per Apple Watch Series 12 e Watch Ultra 4 (solo in inglese). Safari in iOS, iPadOS e macOS supporta ora le schede verticali, la modalità scura adattativa e le azioni di Siri AI (gestione delle schede). Disponibile infine la nuova app Health che sfrutta Apple Intelligence.