ChatGPT vale il 20% delle ricerche su Google: la sfida a BigG

Cosa usi per le tue ricerche online, Google o ChatGPT? Facciamo finta che non esistano alternative (da Bing a DuckDuckGo), quello di bigG rimane ancora oggi il servizio più utilizzato. Sarà così ancora a lungo, ma quella leadership assoluta che fino a poco tempo fa appariva come inscalfibile, forse inizia a scricchiolare. E a spaventare il colosso di Mountain View è proprio il servizio di OpenAI.

ChatGPT vs Google per le ricerche online

Adam Fry, Consumer Product Lead del chatbot, ha dichiarato che oggi ChatGPT gestisce circa il 20% delle ricerche online prese in carico da Google. Lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata ad Alex Kantrowitz di Big Technology. Detta così, è una percentuale enorme, considerando i numeri generati da bigG. C’è però da fare chiarezza su quale sia il parametro utilizzato per ottenere la statistica.

Had a good chat with @Kantrowitz in NYC sharing the latest details of ChatGPT’s recent growth with consumers, and how we see everyone using it around the world. Credit to the team behind all the hard work to make it happen 🚀 https://t.co/CRNkQTMQ9v — Adam Fry (@adamhfry) November 3, 2026

Storicamente, su Google una ricerca è rappresentata da una query, ovvero dall’invio di un termine o di una frase che in risposta genera una SERP (pagina dei risultati). Su un servizio come ChatGPT, che basa il proprio modello di interazione sullo scambio continuo con l’utente, l’equivalente è una domanda? È un aspetto su cui Fry non è del tutto esplicito.

Ogni volta che poni una domanda ed effettui una ricerca sul web, quella è una ricerca.

Ad ogni modo, la crescita del chatbot è fuori discussione: +200 milioni di utenti negli ultimi due mesi, arrivando a toccare quota 1,2 miliardi di account attivi su base mensile. E questo spiega perché a Mountain View stiano puntando sempre più sulla AI Mode.

Sono due mondi che si incontrano, quelli dei motori di ricerca e dell’intelligenza artificiale. E il punto di contatto è rappresentato proprio dalle modalità con cui, tutti noi, cerchiamo e accediamo alle informazioni.