AI Discover di Netflix consiglia film e serie, come funziona

La serata è iniziata da venti minuti, ma la scelta su Netflix è ancora in alto mare. Tra le innumerevoli copertine da scorrere, trovare qualcosa da guardare sembra quasi un lavoro. Intanto la cena si è raffreddata e si è più stanchi di prima. Il colosso dello streaming ha deciso che questo rito di scrolling senza fine deve avere un’alternativa, e l’ha chiamata “AI Discover“.

Netflix lancia AI Discover: la nuova scheda che suggerisce cosa guardare

Netflix lancia una nuova scheda dove sperimentare modi diversi di trovare il prossimo film o la prossima serie da guardare. Si presenta sotto forma di una barra di navigazione in alto, con un pulsante “Discover” con una gemma rossa, e l’etichetta “New”.

La prima funzione si basa sull’umore del momento. Invece di sfogliare il catalogo per genere o per indice di gradimento, si dice a Netflix che aria tira nel proprio salotto.

Il sistema propone temi curati, con clip prese da serie e film. Si possono scegliere in base all’umore, ai gusti, al tempo che si ha a disposizione, oppure alle novità e a quello che va per la maggiore. Le etichette fanno quasi tenerezza: “qualcosa di leggero”, “fammi paura”, “serata film in famiglia”, “visioni veloci” e altre.

Una volta scelto il tema arrivano i consigli. Se non convincono è possibile restringere il campo con temi più specifici, e se proprio nulla ispira c’è il tasto “qualcosa di diverso”, che azzera tutto e ricomincia da capo.

Accanto a “Play” e a “La mia lista” compare poi un pulsante nuovo, “Tune Your Recommendations“. Serve a salvare i titoli che piacciono oppure a eliminare quelli che non si vuole più rivedere.

Cosa c’è dietro

Secondo Netflix, tutto gira su un nuovo strato di intelligenza che l’azienda costruisce da tempo. Reagisce in tempo reale a quello che gli si dice e continua a imparare mentre si usa.

Il catalogo cresce e diventa una giungla, e il vecchio gesto di scorrere righe di locandine ha stancato tutti, forse anche chi l’ha inventato. Meglio farsi accompagnare a un titolo giusto che arrancare da soli in mezzo a migliaia di opzioni.

Nel suo blog Netflix ammette che c’è più da vedere che mai, e che una serata tranquilla in casa non suona come una serata film con i bambini o come dieci minuti liberi. Dopo anni passati a raffinare i consigli tra pollici in su e liste personali, AI Discover si aggiunge al mix come un altro modo di esplorare.

Per ora è solo un test

L’azienda definisce la scheda la sua “test kitchen”, una cucina sperimentale, dove si provano nuove ricette per la scoperta. La reazione degli utenti dirà quali piatti possono restare sul menu, quali vanno migliorati e quali finiscono nella spazzatura.

Per ora il debutto è limitato agli Stati Uniti, a chi usa Netflix in inglese su TV compatibili. Nelle prossime settimane Netflix promette di allargare la cerchia.