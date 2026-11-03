Adobe Premiere mobile: arrivano le canzoni famose con licenza

Premiere mobile sta per aprire le porte a un catalogo di brani con licenza grazie a un accordo con Universal Music Group e Warner Music Group. Quali artisti ci saranno? Non è dato sapere. Adobe parla solo di canzoni popolari di artisti di primo piano, che può voler dire qualsiasi cosa, dalle star da stadio al cantautore con tre milioni di ascolti. Per ora la promessa è questa: saltare sul carro della “tendenza del momento” senza dover chiedere il permesso a nessuno.

Basta musica a rischio copyright, Adobe porta le hit di Universal e Warner su Premiere mobile

Bryan Stone, di Universal Music Group, l’ha messa sul lato romantico. Portare la musica dei suoi artisti dentro Premiere mobile, dice, offre ai creator un modo nuovo di costruire le proprie storie attorno ai brani che amano, e agli artisti e ai cantautori di raggiungere un pubblico fresco. In soldoni, più i video girano, più girano le loro canzoni.

Adobe non ha ancora rivelato una data. Quando arriverà, chi usa Premiere mobile potrà:

Incollare fino a 60 secondi di un brano direttamente nel video, senza passaggi di mezzo;

Sfogliare, cercare e ascoltare in anteprima la musica in voga, per artista o per titolo, filtrandola per genere e durata. Si potranno salvare i preferiti e curiosare tra le raccolte curate dalle etichette;

Usare modelli già abbinati a una colonna sonora, per accorciare i tempi di montaggio;

Esportare il video finito e pubblicarlo sulle piattaforme social con cui esistono accordi di licenza.

Attenzione all’ultimo punto, la licenza funziona dove Adobe e le etichette hanno già steso il tappeto.

Adobe Premiere sfida CapCut

Premiere, sia su desktop che su mobile, ha già una libreria di musica libera da diritti. Il problema è che quelle tracce sono noiose. Per usare la canzone che tutti riconoscono bisognava importarla a mano, con tutti i rischi del caso.

La mossa ha un bersaglio ben preciso: CapCut, che nel campo dei montaggi veloci da telefono gioca da tempo in casa, con la musica di tendenza a portata di dito. Adobe, che sul mobile rincorre, adesso prova ad allungare il passo. Ma una domanda sorge spontanea: la novità arriverà anche su Premiere Pro, la versione desktop?