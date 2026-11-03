Microsoft Edge blocca le notifiche pericolose dei siti

Dall’inizio del 2025 è disponibile il blocker Scareware in Edge. A partire dalla versione 156 del browser, questa funzionalità permette anche di bloccare automaticamente la ricezione di notifiche pericolose dai siti web. Microsoft ha inoltre migliorato la segnalazione di possibili truffe.

Il blocker Scareware offre più sicurezza

In alcuni casi, le notifiche dei siti web sono utili, ad esempio per comunicare l’arrivo di un nuovo messaggio, ricordare la data di un evento o segnalare un aggiornamento importante da parte di un servizio. I truffatori usano però questa funzionalità per falsi avvisi di virus, allerte di sicurezza fasulle e altri tipi di frode. Se l’utente clicca su “Consenti” inizieranno ad arrivare notifiche continue, anche dopo aver chiuso la pagina originale.

Il blocker Scareware, attivato per impostazione predefinita a partire da Edge 142 su PC e Mac con almeno 2 GB di RAM e CPU quad core, protegge gli utenti dal cosiddetto phishing tecnico. È un tipo di truffa che permette di ingannare gli utenti attraverso un falso avviso di sicurezza. L’ignara vittima vede un messaggio che invita a contattare il supporto tecnico di Microsoft. In realtà risponderà un cybercriminale che chiederà di installare un software infetto o un tool di accesso remoto.

In base alle segnalazioni ricevute, Microsoft ha notato che molte truffe iniziano con la ricezione delle notifiche dai siti web. È un modo per aggirare le protezioni del blocker e di Defender SmartScreen. In Edge 156 è stato aggiornato il blocker Scareware, quindi le notifiche truffa vengono automaticamente disattivate. Al successivo riavvio del browser viene mostrata una barra informativa che spiega cosa è successo.