L'attacco ai freezer dei supermercati ha colpito anche l'Italia

Quanto accaduto ieri (di nuovo) nei supermercati europei è forse la dimostrazione più lampante di come un attacco informatico possa avere una grave conseguenza diretta e tangibile. Sembra essersi trattato di un’azione coordinata in tutto il Vecchio Continente, anche in Italia, che ha causato l’improvviso aumento della temperatura nei freezer, fino a far raggiungere i 50 °C, creando in poco tempo un enorme quantitativo di cibo da buttare.

Italia colpita dai nuovi attacchi ai supermercati

Nel nostro Paese sono stati segnalati casi in Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia. All’estero è avvenuto lo stesso in Svezia, Belgio, Lussemburgo, Estonia e Irlanda. Qualcuno è riuscito a violare i sistemi di controllo e a modificare i parametri di funzionamento degli impianti. L’esatta dinamica deve ancora essere stabilita, non è chiaro chi siano i responsabili dell’azione.

Per questa mattina è convocata una riunione d’emergenza a Palazzo Chigi. Nell’analisi dell’incidente è stata coinvolta l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che a sua volta si sta interfacciando con i rappresentanti della grande distribuzione organizzata.

Il punto debole, quello preso di mira da chi ha eseguito l’attacco, è il sistema per il controllo da remoto che permette di regolare la temperatura di frigoriferi e freezer in modo centralizzato, senza dover intervenire fisicamente su ogni impianto. Per i gestori dei punti vendita è una comodità, ma come qualsiasi altro software può mostrare il fianco alle vulnerabilità, soprattutto se non aggiornato in modo puntuale.

Chi l’ha compromesso, ha sfruttato un problema di sicurezza per inviare l’istruzione che ha poi causato il riscaldamento dei cibi conservati. La conferma è arrivata dall’amministratore delegato di Coop Radenza, società che gestisce i punti vendita del marchio in Sicilia. Queste le sue parole.