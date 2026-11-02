Nuovi attacchi ai freezer dei supermercati in tutta Europa

Sono trascorse solo un paio di settimane dall’attacco ai freezer dei supermercati che ha colpito la Francia: è appena accaduto lo stesso in Belgio, Svezia, Irlanda, Paesi Bassi, Finlandia ed Estonia. I report stanno ancora arrivando, non è da escludere che ci siano anche altri territori coinvolti, per ora l’Italia sembra esclusa. La dinamica è la stessa della volta scorsa, con le temperature degli impianti innalzate fino a 50 °C, portando rapidamente al decongelamento degli alimenti e trasformando i prodotti conservati in un’enorme quantità di spazzatura, da buttare.

Un altro attacco ai freezer dei supermercati

Ancora una volta, è accaduto durante l’orario di chiusura, quando un intervento tecnico richiede inevitabilmente più tempo. Stando a quanto emerso, questa volta sarebbero stati presi di mira i punti vendita delle catene Ahold Delhaize, ICA, Musgrave Group, Carrefour e Coop. I responsabili delle strutture raccontano di essersi messi al lavoro già durante la notte per cercare di salvare quanto possibile, non appena è scattato l’allarme: Abbiamo lavorato tutta la notte e per tutta la mattina, per scollegare dalla rete le unità interessate .

Non è chiara la matrice dell’azione. Le indagini sono ancora in corso anche per chiarire le responsabilità dell’attacco francese di metà ottobre. È da confermare anche la causa del problema, cosa abbia consentito di eseguire la violazione, quasi certamente sfruttando una vulnerabilità di qualche componente connesso per il controllo da remoto degli impianti.