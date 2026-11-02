Parte il Black Friday di NordVPN: il piano da 28 mesi è in forte sconto

Il Black Friday 2026 di NordVPN è iniziato e rappresenta l’opportunità giusta per attivare una nuova VPN illimitata. Scegliendo il piano da 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice promo BLAZE4MO) è possibile bloccare il prezzo fino a 3,37 euro al mese.

In sconto c’è anche la versione completa, che aggiunge il sistema antivirus, il password manager e 1 TB in cloud con la protezione della crittografia. In questo caso, il prezzo si riduce fino a 3,85 euro al mese, sempre per un totale di 28 mesi di utilizzo.

Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il box qui di sotto. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso.

La migliore VPN da prendere al Black Friday

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN completa e illimitata. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso a Internet sicuro e protetto anche quando la rete non è privata, una politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento, e un network di migliaia di server per aggirare blocchi su base geografica. Da segnalare anche la possibilità di utilizzo multi-dispositivo, con fino a 10 connessioni in simultanea con lo stesso account.

Grazie alla promozione in corso, NordVPN è ora disponibile in forte sconto. La VPN, infatti, costa 3,37 euro al mese oppure 3,85 euro al mese, scegliendo la versione completa con antivirus, cloud protetto e password manager inclusi. La promozione del Black Friday riguarda il piano da 28 mesi (24 mesi + 4 mesi extra grazie al codice BLAZE4MO). Per ccedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata di attivaizone. C’è sempre una garanzia di rimborso, valida per i primi 30 giorni dal momento dell’attivazione dell’offerta desiderata. Lo sconto sarà disponibile per un breve periodo.