Estensione Claude Code di Cursor installa backdoor SSH

Cursor (acquisita da SpaceX a metà agosto) ha confermato che un’estensione per Claude Code, distribuita tramite il suo VS Code Extension Marketplace, ha infettato circa 5.000 utenti con l’installazione di una backdoor SSH. Dopo aver pubblicato una nuova versione, l’azienda californiana ha ripristinato l’accesso al marketplace.

Anthropic non è responsabile dell’incidente

Cursor ha rilevato una versione infetta dell’estensione Claude Code VS Code 2.1.312 e 2.1.313 per Windows e macOS. È rimasta sul marketplace tra le 2:27 e le 13:35 locali (le 11:27 e le 22:35 in Italia) del 29 ottobre. Durante queste 11 ore è stata installata da circa 5.000 utenti. L’azienda di San Francisco sottolinea che non è stata sviluppata da Anthropic e che tutte le altre estensioni non sono state compromesse.

È il classico attacco supply-chain che si verifica quando i cybercriminali riescono ad accedere al canale di distribuzione ufficiale. Cursor non spiega però come sia avvenuta questa intrusione. Diversi ricercatori, tra cui quelli di Microsoft, hanno trovano un loader JavaScript nel pacchetto dell’estensione.

Quando l’ignara vittima esegue l’estensione, il loader inizia a raccogliere informazioni sul computer, tra cui nome host, nome utente, sistema operativo, architettura, percorso della directory home, nomi delle variabili d’ambiente, directory di lavoro, indirizzo email configurato per Git e indirizzo IP pubblico.

Successivamente aggiunge una chiave SSH, abilita il servizio SSH locale e apre un reverse tunnel SSH (solo se il Cursor IDE è stato avviato con privilegi di amministratore). Per ottenere la persistenza della backdoor viene usato LaunchAgent su macOS e un’attività pianificata su Windows. Il tunnel viene ripristinato ogni 60 secondi.

Cursor ha rimosso l’estensione e messo temporaneamente offline il marketplace. Gli utenti devono ovviamente disinstallare la versione infetta dell’estensione. Quella “pulita” è la versione 2.1.314. Anthropic ha fornito un supporto e specificato che i suoi sistemi e i notebook dei dipendenti non sono stati compromessi.