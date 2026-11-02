 Attacco agentico contro Chainalysis, ma Binance non c'entra
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Attacco agentico contro Chainalysis, ma Binance non c'entra

Ignoti cybercriminali hanno ottenuto l'accesso ai sistemi interni di Chainalysis e sottratto alcuni dati degli utenti, tra cui nomi e indirizzi email.
Attacco agentico contro Chainalysis, ma Binance non c'entra
Sicurezza Fintech Criptovalute
Ignoti cybercriminali hanno ottenuto l'accesso ai sistemi interni di Chainalysis e sottratto alcuni dati degli utenti, tra cui nomi e indirizzi email.
Chainalysis
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Chainalysis ha confermato un data breach a fine ottobre, quasi contemporaneamente al furto di criptovalute subito da Binance. L’azienda di New York che offre tool di analisi della blockchain ha tuttavia sottolineato l’assenza di correlazioni tra i due incidenti di sicurezza. L’accesso non autorizzato ai sistemi interni è avvenuto con tecniche agentiche offensive.

Rubati alcuni dati personali, non password o token

Chainalysis fornisce strumenti di analisi della blockchain a forze dell’ordine, agenzie governative, exchange di criptovalute e istituzioni finanziarie per tracciare le transazioni e indagare su vari reati, come frodi e riciclaggio di denaro. È chiaro quindi che le sue attività sono un “fastidio” per i cybercriminali.

Nel fine settimana ha inviato un’email ai clienti per avvisarli del data breach avvenuto ad ottobre (non è nota la data esatta). L’azienda di New York ha innanzitutto sottolineato che l’incidente di sicurezza non è correlato al furto di criptovalute subito da Binance (sul quale ha pubblicato un post a fine ottobre).

Chainalysis scrive che l’accesso non autorizzato ai sistemi e agli strumenti interni è stato effettuato con tecniche agentiche offensive. Al momento non ci sono ulteriori dettagli, ma l’azienda conferma che sono state sfruttate alcune vulnerabilità. In base alle prove raccolte finora non è avvenuto l’accesso a contenuti di indagine (grafici, note o casi), risultati di transazioni o query, password in chiaro, segreti per l’autenticazione multi-fattore o token di sessione.

Gli ignoti cybercriminali hanno ottenuto l’accesso ad alcuni dati non sensibili (ID utente, nomi completi, indirizzi email e qualifiche professionali) degli utenti registrati e ai dati relativi alle rispettive organizzazioni. Un resoconto dettagliato verrà fornito al termine dell’analisi.

Chainalysis ha contattato esperti di cybersicurezza e userà un modello AI sofisticato per effettuare una revisione della sicurezza della piattaforma e rafforzare le difese. Gli utenti devono prestare attenzione ad eventuali richieste di reset delle password o prompt di autenticazione e attivare l’autenticazione in due fattori.

Fonte: Bleeping Computer

Pubblicato il 2 nov 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Falsi allarmi per attacchi nucleari in Ucraina e Russia

Falsi allarmi per attacchi nucleari in Ucraina e Russia
SMS of Death, il messaggio che blocca gli smartphone Android

SMS of Death, il messaggio che blocca gli smartphone Android
Nuovi attacchi ai freezer dei supermercati in tutta Europa

Nuovi attacchi ai freezer dei supermercati in tutta Europa
Parte il Black Friday di NordVPN: il piano da 28 mesi è in forte sconto

Parte il Black Friday di NordVPN: il piano da 28 mesi è in forte sconto
Falsi allarmi per attacchi nucleari in Ucraina e Russia

Falsi allarmi per attacchi nucleari in Ucraina e Russia
SMS of Death, il messaggio che blocca gli smartphone Android

SMS of Death, il messaggio che blocca gli smartphone Android
Nuovi attacchi ai freezer dei supermercati in tutta Europa

Nuovi attacchi ai freezer dei supermercati in tutta Europa
Parte il Black Friday di NordVPN: il piano da 28 mesi è in forte sconto

Parte il Black Friday di NordVPN: il piano da 28 mesi è in forte sconto
Luca Colantuoni
Pubblicato il
2 nov 2026
Link copiato negli appunti