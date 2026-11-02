Fare acquisti più intelligenti con l'aiuto di ChatGPT

Tra poche settimane comincia la corsa agli acquisti. Il Black Friday, il Cyber Monday, le offerte lampo, i regali di Natale, gli autoregalini perché ogni tanto bisogna premiarsi… Il periodo che va da novembre a fine dicembre è una maratona di carrelli virtuali, confronti tra schede tecniche e quella vocina interiore che dice prendilo, è in offerta mentre il conto in banca dice tutt’altro. Il risultato, per la maggior parte delle persone, è un misto di acquisti azzeccati, pacchi restituiti e almeno un oggetto che finisce in un cassetto dopo pochi utilizzi.

Acquisti più furbi con il chatbot: 7 prompt per non farsi fregare

Con i prompt giusti, ChatGPT diventa un consulente personale che confronta prodotti, smaschera le finte offerte, calcola i costi nascosti e, quando serve, convince a non comprare affatto. Sette metodi per sfruttarlo prima di aprire il portafoglio.

1. Trovare il prodotto giusto senza sforare il budget

Il primo problema di chi compra tecnologia è la giungla di opzioni. Cercare un paio di cuffie senza fili su un qualsiasi negozio digitale significa trovarsi davanti trecento risultati, dal modello da nove euro che si rompe dopo una settimana a quello da quattrocento che fa anche il caffè. Filtrare per prezzo aiuta, ma non basta, servono criteri più precisi.

ChatGPT è bravo proprio in questo: prendere un budget, una lista di priorità e restituire una selezione ragionata con pregi, difetti e il miglior rapporto qualità-prezzo di ciascuna opzione. I prezzi cambiano continuamente e le specifiche vanno controllate sul sito del produttore, ma come punto di partenza è più utile di mezz’ora persa a scorrere recensioni scritte da chi ha ricevuto il prodotto in omaggio.

Prompt: Devo comprare [tipo di prodotto] per [uso previsto]. Il mio budget massimo è [cifra in euro]. Le mie tre priorità principali sono [priorità]. Consigliami cinque opzioni, spiega i pro e i contro di ciascuna, indica quale offre il miglior rapporto qualità-prezzo e dimmi per quali caratteristiche non vale la pena pagare di più. Usa fonti aggiornate e collega le prove dove possibile.

2. Confrontare due prodotti prima di decidere

Chi è arrivato alla fase finale, quella in cui restano due candidati e la scelta diventa un tormento, sa che la decisione si gioca su dettagli che nessuna scheda tecnica mette in evidenza. Il consumo energetico nel tempo, la reperibilità dei pezzi di ricambio, l’assistenza post-vendita. Il chatbot sa raccogliere e organizzare le informazioni in un confronto diretto che mette i due contendenti uno accanto all’altro, voce per voce.

Prompt: Confronta [Prodotto A] e [Prodotto B] in base alle mie esigenze: [descrivi come li userai]. Costruisci un confronto dettagliato su prestazioni, durabilità, facilità d’uso, garanzia, costi di gestione e prezzo. Evidenzia le differenze significative, segnala i compromessi e consiglia uno dei due in base alle mie priorità. Verifica le specifiche sulle fonti ufficiali del produttore.

3. Scoprire se un’offerta è davvero un’offerta

Il trucco più vecchio del commercio, alzare il prezzo per poi applicare uno sconto generoso, funziona ancora sorprendentemente bene, soprattutto durante le settimane promozionali. Quel televisore scontato del quaranta per cento potrebbe costare esattamente quanto costava due mesi fa a prezzo pieno. Il chatbot può aiutare a verificare lo storico dei prezzi e confrontare l’offerta con i prezzi praticati da altri rivenditori. Poi conviene controllare con uno dei tanti siti dedicati al monitoraggio dei prezzi, perché fidarsi è bene ma verificare è l’unica cosa che conta quando ci sono di mezzo i propri soldi.

Prompt: Ho trovato [prodotto] in offerta a [prezzo scontato in euro], prezzo originale dichiarato [prezzo pieno in euro]. Verifica se questo sconto è reale: cerca il prezzo medio di questo prodotto negli ultimi tre mesi su diversi rivenditori, controlla se il prezzo originale dichiarato corrisponde a quello effettivamente praticato e dimmi se conviene comprarlo adesso o aspettare. Segnala eventuali trucchi comuni sui prezzi e indica fonti dove posso verificare lo storico.

4. Leggere le recensioni con occhio critico

Le recensioni a cinque stelle sono rassicuranti, ma spesso inutili. Quelle informative sono da una a tre stelle, scritte da chi ha usato il prodotto per mesi e ha scoperto dove si rompe e cosa non funziona come promesso. Il problema è che leggerle tutte richiede pazienza, tra lamentele legittime e sfoghi irrazionali, separare il segnale dal rumore non è banale.

Il chatbot può setacciare le recensioni e individuare i temi ricorrenti, come i problemi di affidabilità citati più spesso, le descrizioni fuorvianti del prodotto, le esperienze con l’assistenza clienti. È un lavoro che a mano richiederebbe almeno un’ora e che il chatbot sbriga in pochi secondi, con l’avvertenza che le sue fonti vanno incrociate con una ricerca personale.

Prompt: Cerca le opinioni dei clienti su [prodotto]. Individua i temi positivi e negativi ricorrenti nelle recensioni indipendenti e nelle discussioni tra utenti. Presta particolare attenzione a durabilità, affidabilità, descrizioni fuorvianti del prodotto, assistenza clienti e problemi che emergono con il tempo. Separa i dati verificati dalle segnalazioni aneddotiche, cita le fonti originali e dimmi cosa dovrei approfondire prima di comprare.

5. Trovare alternative più economiche che valgano la pena

Esiste quasi sempre un’alternativa meno cara che fa le stesse cose, o quasi. Il “quasi” è il punto critico, perché la differenza tra risparmiare cento euro senza perdere nulla e risparmiarne la stessa somma perdendo la caratteristica che serviva di più è sottile. Il chatbot aiuta a mappare il territorio: dato un prodotto e un prezzo, trova opzioni più economiche e spiega cosa si guadagna e cosa si perde con ciascuna.

Prompt: Sto valutando l’acquisto di [prodotto] a [prezzo in euro]. Trova cinque alternative più economiche che offrano le caratteristiche più importanti di cui ho bisogno: [elenca le caratteristiche]. Spiega cosa guadagnerei e cosa perderei con ciascuna opzione, segnala eventuali compromessi su qualità o affidabilità e indica l’opzione meno costosa che consiglieresti con sicurezza. Verifica i prezzi attuali e collega a fonti affidabili.

6. Calcolare quanto costa davvero un prodotto nel tempo

Il prezzo sul cartellino è solo l’inizio. Stampanti che divorano cartucce, macchine fotografiche che richiedono obiettivi, accessori e schede di memoria, computer da gioco che bevono elettricità come un piccolo elettrodomestico, il costo totale di possesso di certi prodotti può superare il prezzo di acquisto nel giro di un paio d’anni. Saperlo prima di comprare cambia la prospettiva e, in qualche caso, la decisione.

Prompt: Calcola il costo totale stimato di possesso di [prodotto] per tre anni. Includi il prezzo di acquisto, gli accessori indispensabili, gli abbonamenti, la manutenzione, i materiali di consumo, i pezzi di ricambio e i costi energetici dove rilevanti. Confrontalo con [prodotto alternativo] e mostra le ipotesi alla base di ogni stima. Segnala eventuali costi ricorrenti o nascosti che dovrei verificare prima dell’acquisto.

7. Farsi convincere a non comprare

Questo è il metodo più utile e il meno usato, perché richiede una cosa rara: la disponibilità a farsi dire di no. Invece di chiedere al chatbot di trovare il prodotto migliore, gli si chiede di fare l’avvocato del diavolo, di porre le domande scomode che nessun commesso farebbe mai. Quanto spesso si userà davvero? Risolve un problema che si ha o un problema che si pensa di avere? Si potrebbe riparare o riutilizzare qualcosa che si ha già?