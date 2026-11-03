 Surfshark è in offerta per il Black Friday: -85% per il piano da 27 mesi
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Surfshark è in offerta per il Black Friday: -85% per il piano da 27 mesi

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN illimitata e sicura che ora costa 2,49 euro al mese per il Black Friday, ecco la promo.
Surfshark è in offerta per il Black Friday: -85% per il piano da 27 mesi
Sicurezza VPN
Con Surfshark è possibile accedere a una VPN illimitata e sicura che ora costa 2,49 euro al mese per il Black Friday, ecco la promo.
Surfshark
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Il Black Friday di Surfshark è iniziato ed è il momento giusto per attivare una nuova VPN illimitata. Con l’offerta in corso, infatti, il piano da 24 mesi con 3 mesi extra del servizio è disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese, beneficiando di uno sconto dell’85% sul costo del servizio. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo del Black Friday di Surfshark basta raggiungere il sito ufficiale della VPN, accessibile tramite il box qui sotto.

Attiva qui l’offerta di Surfshark

surfshark-black-friday-vpn-da-2-49-euro-e-3-mesi-extra-gratis

La VPN da attivare al Black Friday

Con Surfshark è possibile sfruttare una VPN sicura e illimitata. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche quando si sta utilizzando una rete non privata. In aggiunta, il servizio propone una politica no log e, quindi, non prevede alcun tracciamento dei dati dell’utente. A disposizione degli utenti c’è anche un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con possibilità di scegliere un server situato in un altro Paese per aggirare blocchi su base geografica e censure durante la navigazione. Da segnalare anche l’utilizzo multi-dispositivo che consente di sfruttare la VPN in modo ancora più completo, utilizzando tutti i propri dispositivi, anche in contemporanea.

La promozione in corso per il Black Friday taglia il prezzo di Surfshark, ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto, seguendo poi una breve procedura online. La promozione rappresenta un’opporutnità da cogliere al volo per attivare una nuvoa VPN senza limiti con una spesa contenuta e un prezzo bloccato per un lungo periodo di tempo.

Attiva qui l’offerta di Surfshark

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 nov 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Google smantella una botnet creata da un partner Android

Google smantella una botnet creata da un partner Android
L'attacco ai freezer dei supermercati ha colpito anche l'Italia

L'attacco ai freezer dei supermercati ha colpito anche l'Italia
Attacco agentico contro Chainalysis, ma Binance non c'entra

Attacco agentico contro Chainalysis, ma Binance non c'entra
Falsi allarmi per attacchi nucleari in Ucraina e Russia

Falsi allarmi per attacchi nucleari in Ucraina e Russia
Google smantella una botnet creata da un partner Android

Google smantella una botnet creata da un partner Android
L'attacco ai freezer dei supermercati ha colpito anche l'Italia

L'attacco ai freezer dei supermercati ha colpito anche l'Italia
Attacco agentico contro Chainalysis, ma Binance non c'entra

Attacco agentico contro Chainalysis, ma Binance non c'entra
Falsi allarmi per attacchi nucleari in Ucraina e Russia

Falsi allarmi per attacchi nucleari in Ucraina e Russia
Davide Raia
Pubblicato il
3 nov 2026
Link copiato negli appunti