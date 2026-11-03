 LibreOffice 26.2.7 è in download con 20 bug corretti
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LibreOffice 26.2.7 è in download con 20 bug corretti

Questo aggiornamento di LibreOffice corregge i bug riscontrati e introduce un paio di novità a livello di funzioni: disponibile al download.
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Questo aggiornamento di LibreOffice corregge i bug riscontrati e introduce un paio di novità a livello di funzioni: disponibile al download.
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LibreOffice 26.2.7 è disponibile per il download dalle pagine del sito ufficiale, nelle versioni per computer con sistemi operativi Windows, macOS e Linux, come sempre in modo del tutto gratuito. È il settimo e ultimo update della serie 26.2 distribuita a partire dal mese di febbraio. Nessuna rivoluzione a livello di funzionalità, anche se un paio di cambiamenti non mancano: il changelog si concentra sulla risoluzione dei problemi riscontrati.

È disponibile l’aggiornamento LibreOffice 26.2.7

In totale sono stati corretti 20 bug identificati nelle release precedenti, intervenendo sulla stabilità e sull’affidabilità della suite open source. Due riguardano gli arresti anomali registrati su macOS 27 Golden Gate e lo stop alla riproduzione degli audio nelle presentazioni su Windows. A questo si aggiungono la compatibilità con i file Web Query (.iqy) in Calc, un’ottimizzazione del processo di importazione ed esportazione (round-trip) dei file in formato DOCX e l’aggiornamento dell’interprete Python integrato alla 3.12.16.

La versione più recente pubblicata è la 26.8.2 disponibile da pochi giorni. Se possibile, si consiglia di installarla appena possibile. Le serie 26.2, da qui in avanti, non riceverà altri aggiornamenti. Il supporto ufficiale terminerà tra meno di un mese, il 30 novembre 2026.

L’alternativa ai prodotti Microsoft (e senza AI)

Di recente, The Document Foundation ha invitato gli orfani di Microsoft Publisher a provare gli strumenti della propria suite come alternativa. Lo stesso vale per chi in estate si è trovato a dover fare i conti con l’abbandono di Office 2021.

Va poi segnalata la presa di posizione sull’AI: nel momento in cui chiunque è al lavoro per integrare funzionalità di intelligenza artificiale, ha deciso di non implementarne di default, senza comunque vietare l’utilizzo di estensioni e plugin dedicati. Il motivo è chiaro e condivisibile, tutte le parti del software devono funzionare anche senza una connessione internet attiva e senza che sia necessario condividere le informazioni con un server remoto.

Fonte: The Document Foundation

Pubblicato il 3 nov 2026

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