ONLYOFFICE, le novità della versione 10.0: AI protagonista ed editor potenziati

E’ un’esperienza ormai diffusa in ambito digitale quella di ritrovarsi al cospetto di un agente AI all’apertura di un documento. Un’innovazione con la quale gli utenti interagiscono diversamente. C’è chi la apprezza, chi non la utilizza disattivandola al primo avvio e chi si pone degli interrogativi domandandosi quale sia la destinazione delle informazioni rilasciate.

Sul mercato si profilano esperienze contrapposte sull’AI integrata. Microsoft la ritiene un elemento strutturale della user experience. Lo confermano l’ampliamento di Copilot e l’integrazione di Claude Opus 5.5, GPT-6.1 Sol e Grok. Decisamente diverso l’approccio di Liber Office. The Document Foundation ha ribadito la scelta di escludere l’AI generativa dall’installazione predefinita demandando l’eventuale integrazione a estensioni che collegano gli editor a modelli locali di AI.

Due posizioni, dunque, in opposizione alle quali se ne affianca un’altra ovvero quella di professionisti e aziende che non vogliono rinunciare ai benefici dell’intelligenza artificiale (riassunti, traduzioni, generazioni di moduli, formattazione del testo, creazioni di tabelle ecc.) senza rinunciare al controllo infrastrutturale. Una prerogativa dietro la quale si celano questioni tecniche e giuridiche complesse come l’analisi stringenti dei contratti con i fornitori di servizi AI, gli aggiornamenti delle informative e una valutazione d’impatto degli strumenti utilizzati.

L’AI in ONLYOFFICE 10.0, un nuovo approccio per gli utenti

La versione 10.0 di ONLYOFFICE si caratterizza per una differente gestione dell’AI nell’ecosistema cloud e desktop. Ecco, in concreto, cosa cambia per l’utente nei flussi di lavoro individuali o di team.

L’AI è davvero un’opzione: nello spazio di lavoro cloud, i servizi AI di ONLYOFFICE 10.0 si attivano con un singolo clic da parte degli amministratorI ((Impostazioni → Personalizzazioni → Servizi AI) e possono essere disattivati in qualsiasi momento preservando la cronologia nelle chat. Nei Desktop Editors, invece, la funzionalità AI sono collocate in un modulo separato, non preinstallato e rimovibile dalle impostazioni. Utilizzo a consumo (Pay per use): paghi solo quello che usi. Non vi sono abbonamenti obbligatori e canoni fissi. I costi sostenuti si trovano in un portafoglio centralizzato ricaricabile manualmente o in automatico. Flessibilità multi modello: il cloud offre una selezione curata di modelli firmati OpenAI, Anthropic, Google, xAI e DeepSeek. E’ possibile, dalle impostazioni, assegnare un modello specifico di Intelligenza Artificiale ai differenti ambiti di lavoro (scrittura di codici, sintesi, e traduzione testuale, analisi del contenuto, OCR, generazione immagini). Autonomia controllata dell’AI: per mitigare i rischi legati agli agenti autonomi, ONLYOFFICE integra il Model Context Protocol (MCP) nella versione 3.3.0. Una novità che consente all’amministratore di definire il livello di autorizzazione per operazioni scegliendo tra tre modalità ovvero “Chiedi ogni volta”, “Approvazione automatica” e “Consenti senza chiedere.”E’ inoltre possibile connettere server MCP esterni. Il lavoro con i file: l’interfaccia AI Chat di ONLYOFFICE 10.0 si affianca come pannello laterale a qualsiasi documento, cartella o stanza, supportando l’allegato di file e immagini multipli nelle richieste inoltrate all’agente. L’output di Intelligenza Artificiale, inoltre, può generare direttamente file DOCX, PPTX, moduli PDF compilabili e immagini che si possono revisionare negli editor dedicati. La protezione dei dati: in quest’ambito è opportuna una distinzione. Nel cloud, i modelli restano di terze parti e non è prevista l’esecuzione di motori locali o l’accesso diretto al file system. Tuttavia, collegando i Desktop Editors, gli utenti possono inserire le proprie chiavi API o eseguire modelli locali tramite Ollama o LM Studio. Un’opzione che non permette ai dati di lasciare il dispositivo

Oltre l’AI, le principali novità di ONLYOFFICE 10.0

Non c’è solo l’integrazione dell’AI nella nuova release di ONLYOFFICE. L’aggiornamento porta in dote circa 50 nuove funzionalità, oltre 1.000 bugfix e la risoluzione di 35 vulnerabilità di sicurezza (dettagliate in un apposito report tecnico). Un pacchetto corposo di interventi già disponibile per Windows, Linux e macOS che prevede, tra le altre, le seguenti principali innovazioni:

Gestione PDF avanzata: debutta lo strumento Redact per la rimozione sicura di metadati nascosti e informazioni sensibili, affiancato dal riconoscimento automatico delle tabelle, dalle firme digitali riutilizzabili e dalla possibilità di firmare i documenti direttamente dalla scheda Commenti.

Elaborazione dei testi: i miglioramenti annoverano la presenza dell’opzione “Mantieni con il successivo”, la gestione della rottura delle righe di tabella tra una pagina e l’altra e la possibilità di seguire il cursore dei collaboratori

Fogli di Calcolo: ottimizzazione delle performance sui file di grandi dimensioni, introduzione degli intervalli evidenziati all’interno delle formule e di suggerimenti sulle costanti.

Presentazioni: implementazione di nuove modalità di visualizzazione, opzioni di stampa estese e supporto per l’esportazione in formato GIF o video

Compatibilità: è stata aggiunto il supporto per i file OFD, il salvataggio nativo in formato .xls e la conversione dei file SVG direttamente in forme vettoriali editabili.

Nuovi Plugin: con la nuova release 10.0 di ONLYOFFICE si arricchisce di nuovi componenti di terze parti come Antidote per il controllo ortografico e grammaticale avanzato, Curly per la gestione di modelli riutilizzabili e un’integrazione con Salesforce

Articolo realizzato in collaborazione con ONLYOFFICE