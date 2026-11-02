 WhatsApp introduce le azioni rapide per numeri, indirizzi ed email
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WhatsApp introduce le azioni rapide per numeri, indirizzi ed email

Numeri di telefono, indirizzi ed email diventano interattivi su WhatsApp: come funzionano le nuove azioni rapide, già in fase di rollout.
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Numeri di telefono, indirizzi ed email diventano interattivi su WhatsApp: come funzionano le nuove azioni rapide, già in fase di rollout.
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Sono in arrivo le azioni smart su WhatsApp. Si tratta di comandi che l’utente può eseguire interagendo in modo diretto con elementi riconosciuti nel testo dei messaggi scambiati nelle chat. Di quali si tratta? Numeri di telefono, date, indirizzi e email.

Le azioni rapide in arrivo su WhatsApp

La segnalazione giunge come spesso accade dalle pagine del sito WABetaInfo, che ha pubblicato anche gli screenshot visibili qui sotto. Non ci sarà da aspettare molto prima di vedere la novità sui propri dispositivi: è già in rollout sia per Android sia per iOS, basta aver installata l’ultima versione dell’applicazione. Si tratta comunque di una distribuzione graduale.

Le azioni rapide da eseguire sui messaggi di WhatsApp

Il funzionamento è semplice: quando WhatsApp individua un dato specifico nel testo della conversazione, in ingresso oppure in uscita, mostra una leggera sottolineatura punteggiata blu che indica la possibilità di toccare lo schermo per eseguire azioni aggiuntive. Facendolo compare un box nella parte inferiore dello schermo con le opzioni disponibili.

  • Copia;
  • Aggiungi ai contatti;
  • Chiama con l’operatore telefonico;
  • Informazioni sul business;
  • Aggiungi al calendario;
  • Crea un evento su WhatsApp;
  • Apri nella mappa;
  • Apri con le email.

Con i numeri di telefono, ad esempio, permette di copiarli, inserirli nella rubrica dei contatti o avviare una chiamata (anche tramite operatore, non nell’app). Se si tratta di un business vengono mostrate informazioni aggiuntive. Per gli indirizzi, li si può copiare o cercare sulla mappa. Ancora, nel caso delle email, ci sono le possibilità di copia o di composizione di un nuovo messaggio attraverso il client predefinito.

Le azioni rapide da eseguire sui messaggi di WhatsApp

Si tratta di una novità assoluta? Non proprio. Qualcosa di simile avviene già da tempo, ad esempio con i numeri di telefono. Ciò che cambia è il fatto che ora WhatsApp ha iniziato a semplificare il tutto, organizzandolo meglio all’interno di un’interfaccia più intuitiva, con tutta probabilità sulla base dei feedback ricevuti.

Fonte: WABetaInfo

Pubblicato il 2 nov 2026

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Davide Tommasi
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2 nov 2026
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