Threads Friends in Italia: come condividere post con gli amici stretti

Meta ha confermato di aver avviato un test di Threads Friends in tre paesi: Irlanda, Italia e Giappone. Siamo tra i fortunati, o tra le cavie, dipende dal punto di vista.

Il principio è quello delle “storie per amici stretti” di Instagram, trapiantato su Threads. Si sceglie una cerchia di persone, fino a 50, e si decide che certi post li vedranno soltanto loro. Nessun altro. Né i follower, né quel collega ficcanaso, né quel cugino che commenta tutto.

Cos’è “Thriends”, la nuova funzione di Threads

E il nome? Quei 50 sono i “Thriends“, crasi di Threads e friends. Nell’app esiste perfino un easter egg: toccandolo, “Threads Friends” si trasforma in “Thriends”. Lo ha mostrato Laura Javier, product design director di Threads, insieme a una piccola anteprima di come apparirà un post riservato agli amici. Per ora è tutto qui, perché immagini dettagliate della funzione non ne sono state diffuse.

Chi frequentava Twitter ai tempi di Jack Dorsey riconoscerà subito l’idea. Nel 2022 il social aveva lanciato i Circles, cerchie private fino a 150 persone, e dopo circa un anno li aveva sepolti senza troppi rimpianti.

Meta ha ripescato un’idea che altrove non aveva funzionato e prova a farla stare in piedi in un posto dove, magari, la gente ha più voglia di chiacchierare che di litigare. Il limite è più stretto, 50 contro 150.

Come si costruisce la lista

Nessuno ha voglia di spuntare a una a una cinquanta caselle. Un portavoce di Meta ha spiegato che l’app propone da sola i follower con cui si interagisce più spesso. La lista resta modificabile: si può aggiungere, togliere, ripensarci. Una volta pronta, in cima al feed compare una bolla verde. Toccandola si vedono i post degli amici condivisi nelle ultime 24 ore.

Meta non ha detto se il test si allargherà, né quando. Per la maggior parte degli utenti americani, quindi, se ne riparlerà più avanti. C’è però un dettaglio curioso: se un utente italiano, irlandese o giapponese inserisce un amico americano nella propria lista, quest’ultimo potrà vedere i suoi post riservati, anche se si trova negli Stati Uniti.