WhatsApp, quattro novità per le chat di gruppo: cosa cambia

Nonostante gli oltre tre miliardi di utenti attivi in tutto il mondo, WhatsApp rimane un cantiere aperto. Lo dimostra la continua integrazione di nuove funzionalità da parte del team di Meta al lavoro sulla piattaforma. Oggi ce ne sono da segnalare ben quattro dedicate nello specifico alle chat di gruppo e alla loro gestione.

Quattro novità per le chat di gruppo su WhatsApp

L’obiettivo principale è quello di consentire a tutti di non perdere i contenuti importanti, anche a chi non rimane tutto il giorno incollato allo schermo del telefono. La prima riguarda il filtro per menzioni e risposte. È integrato nella parte alta della schermata principale che raccoglie tutte le conversazioni, insieme a quelli già esistenti, predefiniti (Da leggere, Preferiti, Gruppi) o personalizzati. Ha il compito di mettere in evidenza le menzioni e le risposte dirette ricevute in una chat collettiva.

C’è poi la possibilità di fissare i messaggi importanti per più tempo, anche in modo permanente. Fino a oggi è stato possibile farlo scegliendo obbligatoriamente tra 24 ore, 7 giorni e 30 giorni. Ancora, si può inviare a qualcuno i messaggi recenti in modo retroattivo, dopo che il contatto è entrato nel gruppo, basta toccare il suo nome nella chat. Fa seguito a un’altra novità introdotta all’inizio di quest’anno.

Infine, WhatsApp ora permette di condividere uno stato con i soli membri del gruppo a cui si partecipa. Tutti coloro che ne fanno parte lo possono visualizzare, reagire e aggiungere il proprio, con la cancellazione automatica dopo 24 ore dalla pubblicazione.

Condividi i momenti giusti con le persone giuste, perché ciò che viene detto nella chat del club di corsa potrebbe non essere adatto alla chat di famiglia.

Come sempre, le novità sono in fase di rollout e potrebbe trascorrere diverso tempo prima che raggiungano tutti i dispositivi. Aggiornare l’applicazione potrebbe aiutare a riceverle più in fretta.