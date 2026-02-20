 WhatsApp, novità per i gruppi: riepilogo chat per chi entra
Con la nuova funzionalità di WhatsApp, chi entra in un gruppo può leggere fino a 100 messaggi recenti: una soluzione molto richiesta.
WhatsApp

Arriva ufficialmente su WhatsApp una funzionalità rimasta a lungo in fase di test: quella per condividere la cronologia dei messaggi dei gruppi. È utile per inviare ai nuovi membri un riepilogo di quanto accaduto di recente, così che possano essere aggiornati ed entrare subito a far parte della conversazione. Secondo il team di Meta al lavoro sull’app, è una delle novità più richieste dagli utenti.

La cronologia dei messaggi dei gruppi su WhatsApp

Immaginiamo di aggiungere qualcuno a un gruppo in cui da tempo si sta pianificando una festa o un evento. Anziché ripetere nuovamente tutto quanto già discusso, gli amministratori e gli altri membri (se autorizzati) possono inviare a chi è appena entrato un archivio che contiene fino agli ultimi 100 messaggi, evitando screenshot e inoltri. La caratteristica è protetta dalla crittografia end-to-end, per garantire un’adeguata tutela della privacy.

Utilizzarla è semplice. Quando si aggiunge qualcuno a una chat di gruppo compare l’opzione dedicata, come visibile nell’immagine qui sotto a sinistra. Permette di scegliere tra gli ultimi 100, 75, 50 e 25 messaggi. Chi è invitato può così consultare la cronologia prima di iniziare a interagire con gli altri. Per trasparenza, in quel momento tutti i membri ricevono una notifica.

Come condividere la cronologia dei messaggi del gruppo su WhatsApp

Come sempre accade, la novità è in fase di distribuzione e potrebbero trascorrere alcune settimane prima di vederla comparire sul proprio smartphone. Il rollout graduale consente a Meta di intervenire in caso di bug o problemi, senza che l’impatto si manifesti su larga scala.

Le altre novità in arrivo da Meta

Tra le altre novità che il team di WhatsApp ha messo in cantiere e che potrebbero arrivare in futuro ci sono i messaggi spoiler per nascondere il testo (come già avviene su Telegram), una password alfanumerica per proteggere l’account e il riposizionamento degli stati in cima all’interfaccia. Insomma, l’applicazione rimane un cantiere aperto.

Fonte: WhatsApp

Pubblicato il 20 feb 2026

Cristiano Ghidotti
20 feb 2026
