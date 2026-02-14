WhatsApp sposta gli stati in cima alla chat, ecco la novità

WhatsApp ha un rapporto complicato con gli stati. Li ha introdotti copiando spudoratamente le Storie di Instagram, li ha piazzati in una tab dedicata che quasi nessuno apriva spontaneamente, e da allora non ha mai smesso di spostare e ripensare il modo in cui gli utenti dovrebbero trovarli. L’ultimo capitolo di questa eterna ristrutturazione emerge dalla beta 2.26.6.9 per Android, gli aggiornamenti di stato potrebbero presto comparire direttamente nella barra superiore della schermata Chat.

In questo modo non costringe più gli utenti ad andare a cercare gli stati in una scheda separata o a scorrere l’intera lista delle conversazioni. Saranno lì, in cima, ad altezza occhi.

WhatsApp: stati visibili in cima alla lista delle chat, come funziona

Dalla barra superiore, quella che già mostra l’icona del profilo e le opzioni principali, WhatsApp aggiungerà una fila di contatti che hanno pubblicato uno stato. Non tutti i contatti, ma quelli con cui si interagisce di più. Una specie di corsia preferenziale per gli stati delle persone che interessano davvero, visibile senza uscire dalla schermata Chat.

Per chi vuole vedere tutti gli stati e non solo quelli dei contatti frequenti, basterà scorrere verso il basso nell’interfaccia, comparirà una riga dedicata con tutti gli aggiornamenti condivisi dai contatti, navigabile orizzontalmente come si faceva nella vecchia tab Stati. I contatti nascosti dalla sezione Aggiornamenti resteranno nascosti anche qui.

Questa novità fa parte di un ripensamento più ampio dell’interfaccia. Nelle beta recenti, WhatsApp ha aggiunto un scheda “Tu” nella barra di navigazione inferiore che porta alle impostazioni, duplicando l’accesso che prima era disponibile solo dall’icona del profilo in alto. Adesso la barra superiore si arricchisce con gli stati. Il risultato è un’interfaccia sempre più affollata di informazioni, per rendere tutto raggiungibile dalla schermata principale senza dover navigare tra schede diverse.

Non è ancora detto che arrivi

Avvertenza obbligatoria: la funzione è in fase di sviluppo iniziale e il rilascio non è garantito. WhatsApp spesso sviluppa funzionalità che poi vengono modificate radicalmente, rimandate o cancellate prima di vedere la luce. Per ora, gli nella barra superiore è un’intenzione. Non una promessa.