WhatsApp: in arrivo i messaggi spoiler per nascondere il testo

I gruppi WhatsApp dedicati alle serie TV sono un campo minato. Basta aprire la chat al momento sbagliato e, bam, qualcuno ha scritto chi muore nell’ultimo episodio, così, senza alcun preavviso. Ma finalmente arriva la soluzione allo spoiler involontario.

Dalla beta 2.26.7.10 per Android emerge una nuova funzione di formattazione: i messaggi spoiler. In pratica si può nascondere il contenuto di un messaggio dietro una copertura che il destinatario deve toccare volontariamente per rivelare. Niente più informazioni non richieste che saltano agli occhi appena si apre la chat.

WhatsApp aggiunge gli spoiler: ecco come nascondere i messaggi

Per impostare un messaggio come spoiler, basterà selezionare il testo e aprire il menu di formattazione, dove comparirà la nuova opzione “Spoiler”. WhatsApp aggiungerà automaticamente barre verticali (||) prima e dopo il testo selezionato, la stessa convenzione usata da Discord o Telegram, per chi la conosce. Si potrà applicare all’intero messaggio o anche solo a una parte specifica, nascondendo per esempio un nome o un dettaglio cruciale, lasciando il resto visibile.

Una volta inviato, il messaggio spoiler non mostrerà il contenuto nella chat, il testo sarà nascosto. Per leggerlo, il destinatario dovrà toccare il fumetto del messaggio, in questo modo si evitano spoiler accidentali.

Fino a oggi, gli utenti più creativi aggiravano il problema trasformando il testo in un’immagine e inviarla come contenuto “visualizza una volta”, un trucchetto ingegnoso ma poco pratico. L’immagine scompare automaticamente dopo la prima apertura, così non era più possibile recuperare lo spoiler. Se dopo qualche ora si voleva rileggere quel messaggio, magari per discuterne con qualcuno o per chiarire un dettaglio, non era più disponibile.

I messaggi spoiler risolvono questo paradosso alla radice: il contenuto resta nella conversazione, consultabile in qualsiasi momento, ma protetto da uno strato che va rimosso intenzionalmente. Si trova il messaggio, si tocca, si legge, e resta lì disponibile per il futuro.

Per ora solo testo, le foto in futuro

Al momento, la funzione è limitato ai messaggi di testo. Il supporto per altri tipi di contenuto, in particolare le foto, che sono lo strumento spoiler più comune nelle chat, potrebbe arrivare con gli aggiornamenti futuri. Sarebbe il completamento logico della funzione, poter mandare un’immagine di una scena chiave con la copertura spoiler significherebbe eliminare praticamente ogni rischio di rivelazioni indesiderate.

La funzione è in fase di sviluppo e non ha ancora una data di rilascio. Una volta completati i test, arriverà gradualmente.